Terra Amara, anticipazioni trama 7 giugno: Zuleyha in prigione è tormentata dalle altre detenute

Terra Amara torna domani, mercoledì 7 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 6 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 6 giugno

Saniye si rivolge a Naciye che l'aiuta per la questione del debito che Gaffur ha con Hatip, restituendole la cambiale e i soldi che Gaffur aveva già dato a Hatip.

Terra Amara: anticipazioni del 7 giugno: Saniye rivela tutto a Gaffur

Alla villa, Saniye svela a Gaffur che ha riavuto la cambiale e i soldi grazie all'aiuto fondamentale di Naciye. Il denaro recuperato sarà usato come fondo per gli studi di Uzu

La vita di Zuleyha in prigione in Terra Amara del 7 giugno: anticipazioni

La vita in prigione per Zuleyha è tutt'altro che facile; la giovane subisce le angherie delle altre detenute. Tuttavia, Yilmaz va a trovarla e giura che farà di tutto per tirarla fuori.

Le scuse di Hunkar nelle anticipazioni di Terra Amara del 7 giugno

Anche Hunkar promette di aiutare Zuleyha. Dopo averle chiesto scusa per tutti i soprusi, va a trovarla in prigione e, come segno di buona volontà, le porta in visita Adnan e Leyla.

Terra Amara del 7 giugno, i consigli di Behice nelle anticipazioni

Intanto, Behice suggerisce a Mujgan di farsi furba e negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz. L'uomo ha chiesto la separazione perché ritiene sua moglie responsabile dell'arresto di Zuleyha, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity