Terra Amara, anticipazioni trama del 6 maggio: Incertezze e preoccupazioni per Hunkar e Damir

Terra Amara, domani sabato 6 maggio, alle 15:00 circa su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 244, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Nelle anticipazioni del 6 maggio di Terra Amara: le preoccupazioni di Hunkar

Hunkar, preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan, cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla, ma Demir sembra irremovibile.

Damir scopre la mossa di Yilmaz nelle anticipazioni di Terra Amara di sabato 6 maggio

L'irremovibilità di Damir è messa in discussione quando scopre che è stato proprio Yilmaz a comprare tutte le proprietà di Istanbul che aveva messo in vendita, mettendo in dubbio il futuro dei suoi affari e la sua sicurezza.

Sabato 6 maggio, anticipazioni di Terra Amara: Mujgan si confida con Damir

Mujgan si presenta all'ufficio di Damir per discutere con lui della relazione tra Yilmaz e Zuleyha e manifestare la sua preoccupazione che questa possa avere ripercussioni sui loro matrimoni nel lungo periodo.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 5 maggio

Yilmaz è solo a casa con Kerem Ali che piange disperatamente per la fame, Mujgan è irrintracciabile e il bambino rifiuta il biberon. Non sapendo cosa fare, Yilmaz chiede aiuto a Zuleyha, la quale decide di allattare lei stessa il neonato. Ma, proprio in quel momento, rincasa Mujgan e va su tutte le furie. Nella clip caricata su Mediaset Infinity possiamo rivivere il momento in cui Mujgan entra a casa, trova Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.