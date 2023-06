Terra Amara, anticipazioni trama 6 giugno: Il dramma del debito che sconvolge le vite di Saniye e Naciye

Terra Amara torna domani, martedì 6 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 5 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 5 giugno

Cetin si vendica degli uomini che lo hanno accoltellato durante una rissa. Yilmaz chiede il divorzio da Mujgan. Il giudice ordina che Zuleyha sia processata per tentato omicidio. Nella clip caricata su Mediaset Infinity possiamo rivedere il momento in cui Zuleyha viene condotta in prigione.

Terra Amara: anticipazioni del 6 giugno: Saniye chiede aiuto a Naciye

Saniye disperata per la situazione del marito, si rivolge a Naciye per ottenere assistenza riguardo alla situazione del debito che Gaffur ha contratto nei confronti di Hatip.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 6 giugno: la scelta di Naciye

Naciye, indignata dal comportamento del marito, ruba le chiavi della cassaforte e non solo dà a Saniye la cambiale che Gaffur aveva negato di aver firmato, ma le restituisce anche i soldi che Gaffur aveva già dato a Hatip.

Terra Amara: La rabbia di Hatip nelle anticipazioni del 6 giugno

Quando Hatip scopre quello che ha fatto Naciye, corre, infuriato, a lamentarsi a casa di Sermin, ma vi trova Fusun e deve allora inventarsi una scusa per la sua visita.