Terra Amara, anticipazioni trama 5 settembre: Demir mette una taglia per scoprire chi ha ucciso Hunkar

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena martedì 5 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Behice viene dimessa dall'ospedale. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico:

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 4 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 4 settembre

Nazire racconta a Yilmaz che Mujgan è uscita di casa con Kerem Ali e alcuni bagagli e che Fikret le ha dato un passaggio. Yilmaz teme che Mujgan voglia scappare con il figlio con la complicità di Fikret. Dopo essersi scusato e confidato con Fikret, Yilmaz incontra Zuleyha in segreto e le confessa di aver deciso di concedere l'affidamento di Kerem Ali a Mujgan, per convincerla a divorziare.

Terra Amara, anticipazioni del 5 settembre: Behice decide di restare a Cukurova

Behice è stata dimessa dall'ospedale dopo aver simulato, con l'aiuto di Erdinic, un attentato contro di lei. La donna ha deciso di rimanere a Cukurova solo dopo aver ricevuto le scuse da parte di Fekeli, anziché tornare a Istanbul.

Nell'episodio di domani un'amara sorpresa attende Behice

Behice, una volta a casa, scopre che la villa in cui ha vissuto con Mujgan e Yilmaz sarà consegnata a Gulten e Cetin, ed è visibilmente furiosa, anche se cerca di non farlo trasparire davanti a Fekeli.

Demir mette una taglia sull'assassino di Hunkar

Nel frattempo, Demir, informato dal procuratore che non ci sono nuovi sospettati per l'omicidio di sua madre Hunkar, decide di contribuire alle indagini offrendo una cospicua ricompensa a chiunque fornisca informazioni utili per l'arresto del colpevole.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Saniye non tollera la presenza di Sevda nella villa.