Terra Amara, anticipazioni trama del 4 maggio: Yilmaz chiede aiuto a Zuleyha

Terra Amara, domani giovedì 4 maggio, alle 14:10 su Canale 5, proporrà una nuova puntata della sua saga. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 242, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara nelle anticipazioni del 4 maggio: Mujgan e le preoccupazioni di una madre

Mujgan sta per uscire per firmare dei documenti importanti che devono essere consegnati entro una determinata data. Tuttavia, è preoccupata di lasciare Kerem Ali da solo a casa con

Yilmaz, temendo che lui non lo sappia gestire.

Yilmaz resta solo con Kerem Ali, nelle anticipazioni di Terra Amara

Yilmaz, il marito di Mujgan, ritenendo che la moglie stia esagerando, cerca di convincerla a uscire per firmare i documenti senza preoccuparsi troppo di lasciare Kerem Ali da solo con lui.

Nelle anticipazioni del 4 maggio di Terra Amara: Yilmaz chiede aiuto a Zuleyha

Sulla strada del ritorno, però, Mujgan buca una gomma del suo veicolo, il che ritarda il suo rientro a casa. Dopo aver sostituito la gomma, Mujgan si affretta a tornare a casa, preoccupata per Kerem Ali e per come lo stia gestendo Yilmaz. Quando entra a casa, però, trova una scena sorprendente: Yilmaz si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 3 maggio

Gaffur confessa a Saniye di avere un debito con Hatip e rivela a Hunkar che quest'ultimo gli ha prestato i soldi per pagare un debito di gioco. Hunkar decide di pagare il debito di Gaffur versando 10mila lire ad Hatip, ignara che il debito era di 100mila. Nel frattempo Zuleyha accusa Demir di avere una preferenza per Leyla, ma Demir nega la cosa, convinto che sia Zuleyha a fare una distinzione tra i loro figli. Intanto Berika dice a Hunkar che Behice vuole candidarsi come presidente dell'associazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Berika annuncia di voler lasciare la guida dell'associazione, e Fusun orienta l'attenzione delle altre verso Behice.