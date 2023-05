Terra Amara, anticipazioni trama del 31 maggio: Ritrovati i bambini e il ritorno di Zuleyha

Terra Amara tornerà domani, mercoledì 31 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, offrendovi la possibilità di guardarla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 30 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 30 maggio

Durante la ricerca di Adnan e Uzum, vecchie rivalità riemergono tra Demir e Yilmaz. Zuleyha è scomparsa, Demir l'ha condotta nei boschi per ucciderla. Nel frattempo, Mujgan fugge in America con Kerem Ali. Hunkar, Fekeli e Demir aspettano una chiamata dai presunti rapitori di Adnan e Uzum.

Terra Amara: anticipazioni del 31 maggio: La sorte di Adnan e Uzum

Le ricerche di Adnan e Uzum hanno finalmente successo. I due bambini non sono stati rapiti ma sono stati trovati al villaggio di baracche e riportati sani e salvi alla villa.

Il ritorno di Zuleyha nelle anticipazioni di Terra Amara del 31 maggio

Zuleyha, che era stata dispersa, viene ritrovata. Demir l'aveva portata nei boschi con l'intenzione di ucciderla, ma ha desistito prima di compiere l'omicidio. Tuttavia, Zuleyha fa ritorno a casa in condizioni precarie dopo aver trascorso la notte nel bosco.

Tra Demir e Yilmaz è finita la tregua? Le anticipazioni di Terra Amara del 31 maggio

La tregua tra Demir e Yilmaz sembra essere giunta al termine. Demir impedisce a Zuleyha di vedere i figli e le vieta l'accesso alla villa. L'odio e il rancore che Demir nutre nei confronti di Yilmaz tornano a galla, lasciando presagire un nuovo scontro imminente tra i due, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity