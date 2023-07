Terra Amara, anticipazioni trama 31 luglio: Mujgan mente a Yılmaz ma Nazire la smaschera

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 31 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, lunedì 31 luglio 2023 alle 14:10 circa su Canale 5. Qui troverete le anticipazioni della trama della puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono pubblicate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 30 luglio

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 luglio

Adnan è in ospedale colpito accidentalmente da un proiettile ed i medici gli salvano la vita. Demir e Yilmaz, però, anche di fronte alla scampata tragedia, continuano le loro discussioni riguardo alla paternità del bambino. Zuleyha esasperata li caccia dalla stanza di Adnan e dice loro di non volere nessuno dei due come padre del bambino.

Terra Amara, anticipazioni del 31 luglio: la paternità di Adnan aumenta le tensioni tra i protagonisti

La presenza di Yilmaz in ospedale al fianco di Adnan provoca i pettegolezzi della gente di Cukurova. Yilmaz non ha ancora avuto il coraggio di affrontare con sua moglie la questione della paternità del bambino.

Mujgan si confronta con Yilmaz dopo aver parlato con la zia

Dopo aver chiesto consiglia a Behice, Mujgan decide di confrontarsi con suo marito, seguendo una strategia concordata con la zia. Quindi, Mujgan va a parlare con Yilmaz, fingendo di aver scoperto solo quel giorno che lui è il vero padre di Adnan.

Nazire smaschera Mujgan nel nuovo episodio della soap turca

Nazire, però, che ha origliato la conversazione tra Mujgan e Behice, interviene nella discussione. La donna, molto legata a Yılmaz, costringe Mujgan a rivelare all'uomo che lei sapeva ormai da tempo che Yılmaz Akkaya è il padre di Adnan.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Zuleyha arriva in ospedale con il piccolo Adnan