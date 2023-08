Terra Amara, anticipazioni trama 31 agosto: Zuleyha accusa Behice per l'omicidio di Hunkar

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda giovedì 31 agosto alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena giovedì 31 agosto intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha capisce che Behice ha ucciso Hunkar. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 31 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 30 agosto.

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 agosto

Sevda viene rilasciata e Demir cerca di farsi perdonare. La sua innocenza non convince Ozcan che vuole vendicare la signora Hunkar. Un gruppo di uomini vuole linciare Sevda e dare fuoco alla sua casa. Zuleyha, salva la donna dal linciaggio e per proteggerla la convince a seguirla alla villa. Saniye non accetta la presenza di Sevda.

Terra Amara, anticipazioni del 31 agosto: la ricostruzione dell'omicidio di Hunkar

Zuleyha è presente a una riunione in cui il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir discutono dell'omicidio della signora Hunkar.

I sospetti di Zuleyha nel prossimo episodio della soap turca

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del procuratore e del capo della gendarmeria, Zuleyha riflette sui dettagli emersi durante l'incontro e inizia a sospettare che Behice possa essere l'autrice dell'omicidio.

Zuleyha accusa pubblicamente Behice

Zuleyha accusa apertamente Behice di aver ucciso Hunkar durante una riunione al circolo, di fronte ad altre donne. Fekeli è presente e osserva la situazione, poi chiede spiegazioni a Zuleyha. Quest'ultima ammette di non avere prove concrete per supportare le sue accuse.

Nella nuova puntata Fekeli minaccia Behice

Fekeli si rivolge a Behice, suggerendole di tornare a Istanbul. Tuttavia, Behice è determinata a rimanere a Cukurova e ha già elaborato un piano per dimostrare la propria innocenza e sfuggire all'accusa di omicidio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Sevda viene scagionata e rilasciata dal tribunale