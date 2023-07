Terra Amara, anticipazioni trama 30 luglio, Zuleyha è una furia: caccia Demir e Yilmaz

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda domenica 30 luglio alle 14:25 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, domenica 30 luglio 2023 alle 14:25 circa su Canale 5, qui troverete le anticipazioni della trama della puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono pubblicate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 28 luglio 202.

Terra Amara: riassunto della puntata del 28 luglio

Behice frugando in camera di Fikret trova dei documenti con il suo vero nome. Demir decide di far circoncidere Adnan contro il volere di Zuleyha e Yilmaz che lo scopre e si precipita alla villa degli Yaman. Mentre discute con Demir per Adnan, Adnan si ferisce accidentalmente con una pistola lasciata incustodita da Demir.

Terra Amara, anticipazioni del 30 luglio: Adnan in ospedale, Zuleyha caccia Mujgan

Yilmaz e gli Yaman si precipitano in ospedale con Adnan ferito dal colpo di pistola. Qui Zuleyha e Yilmaz incontrano Mujgan che, commossa, decide di aiutare Adnan. Zuleyha, terrorizzata e angosciata, si oppone e fa allontanare la dottoressa.

Le condizioni di Adnan riavvicinano Demir e la madre

Alla fine di questa tragica giornata, Demir e Hunkar riescono a riappacificarsi. Intanto, Azize esce dalla tenuta credendo di recarsi in gendarmeria. Durante il tragitto, incontra due donne che la derubano e la abbandonano in mezzo a un bosco.

La rabbia di Zuleyha contro Demir e Yilmaz

I medici salvano la vita di Adnan. Demir e Yilmaz, però, anche di fronte alla scampata tragedia, continuano le loro discussioni riguardo alla paternità del bambino. Zuleyha esasperata li caccia dalla stanza di Adnan e dice loro di non volere nessuno dei due come padre del bambino fintanto che non penseranno a quale sia davvero il suo bene.

Un pettegolezzo di Cukurova irrita Mujgan

La presenza di Yilmaz in ospedale accende la curiosità degli abitanti di Cukurova, i quali cominciano a supporre che sia lui il vero padre di Adnan, un pettegolezzo che velocemente si diffonde per tutta la città, tanto da innervosire Mujgan.

