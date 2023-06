Terra Amara, anticipazioni trama 3 giugno: Yilmaz cerca Mujgan, Damir vuole riprendersi Zuleyha

Terra Amara tornerà domani, sabato 3 giugno alle, 14:50 circa, su Canale 5, con un nuovo doppio appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 1 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata dell'1 giugno

Zuleyha, ripudiata da Demir, che le ha sottratto i figli, la donna, dopo aver trovato aiuto nelle baracche, come mostra la clip caricata su Mediaset Infinity, tenta di darsi fuoco ma viene salvata da Fekeli.

Terra Amara, anticipazioni del 3 giugno: Mujgan vuole fuggire in America

Mujgan, in procinto di fuggire per l'America con il figlio, elude Yilmaz che la cerca disperatamente e decide di andare ad Istanbul per bloccare la sua partenza.

Il rapporto tra Rasit e Fadik in Terra Amara del 3 giugno: le anticipazioni

Hatip apprende preoccupato che il caso Cengaver non è chiuso e commissiona ai suoi scagnozzi un misterioso furto di cavalli. Rasit invita Fadik a una festa, il che suona come una dichiarazione d'amore.

Demir vuole riprendersi Zuleyha nelle anticipazioni d Terra Amara del 3 giugno

Demir ha cacciato Zuleyha di casa e le nega di vedere i figli. La donna, per disperazione e nel tentativo di dimostrare la propria innocenza, cerca di darsi fuoco nella piazza della città. Per fortuna, Fekeli che si trova nei paraggi, interviene. La salva e la porta a casa, assicurandole la sua protezione. Alla scena però hanno assistito anche Nedret e Berika che si affrettano da Hunkar per raccontarle l'accaduto. Demir quindi viene a conoscenza dei fatti e si precipita da Fekeli per riprendersi sua moglie

Yilmaz finisce in prigione nella puntata di Terra Amara del 3 giugno: ecco le anticipazioni

Nel frattempo, Yilmaz è andato a Istanbul per cercare di rintracciare Mujgan che ha portato via Kerem Ali e si appresta a fuggire in America. Ma mentre Yilmaz predispone il piano con l'aiuto di alcuni amici, la polizia li arresta con l'accusa di rivendere merce rubata.