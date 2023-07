Terra Amara, anticipazioni trama 28 luglio: Un proiettile ferisce Adnan, il figlio di Zuleyha rischia la vita

Terra Amara torna domani 28 luglio 2023, su Canale 5 alle 14:10 circa con una nuova puntata, qui troverete le anticipazioni della trama della puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono pubblicate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 27 luglio

Terra Amara: riassunto della puntata del 27 luglio

Demir ribadisce a Zuleyha che per lui Adnan è suo figlio. Gaffur cerca di mettere in cattiva luce Rasit, Intanto, Behice e Sermin sono sempre più convinte che Fikret nasconda qualcosa. Mujgan, invece, gli racconta tutte le sue sventure.

Terra Amara, anticipazioni del 28 luglio: Il segreto di Fikret

Behice è sempre più sospettosa riguardo a Fikret, il nipote di Fekeli, che è tornato a Cukurova dopo molti anni di assenza. Durante la ricerca nella camera di Fikret alla ricerca di prove, Behice trova dei documenti che rivelano il vero nome dell'uomo. L'uomo è un truffatore che mira a ottenere l'eredità di Fikret Fekeli Yaman?

Demir e Yaman un litigio dalle conseguenze inaspettate

Demir decide di far circoncidere Adnan contro il volere di Zuleyha. Yilmaz, padre biologico del bambino, lo scopre e si precipita alla villa degli Yaman per impedire che l'operazione venga eseguita al figlio.

Uno sparo scuote Villa Yaman

Mentre discute con Demir riguardo ad Adnan, il bambino si ferisce accidentalmente con una pistola lasciata incustodita da Demir in camera da letto. In preda al panico, Yilmaz e gli Yaman si precipitano in ospedale con Adnan per ricevere le cure necessarie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, le preoccupazioni di Gaffur sul ritorno di Demir alla villa.