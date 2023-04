Terra Amara, anticipazioni trama del 28 aprile: le nascite cambiano il destino delle due famiglie

Domani, venerdì 28 aprile, alle 14:10 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara. Ecco le anticipazioni della trama. La soap opera ambientata negli anni Settanta in Turchia ha raggiunto il suo episodio numero 235, continuando a tenere incollati allo schermo i telespettatori appassionati alle vicende dei suoi protagonisti.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara Anticipazioni di venerdì 28 aprile: le nascite che cambiano la storia

Due neonati, due storie, la gioia e l'angoscia che cambiano il destino di due famiglie. La nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaia rappresenta un momento di svolta nella storia fin qui raccontata.

La gioia di Hunkar nelle anticipazioni di Terra Amara del 28 aprile

La nascita di Leila Yaman, figlia di Zuleyha e Demir, riempie di gioia non solo i neo-genitori, ma anche Hunkar e i braccianti della tenuta, che festeggiano l'arrivo della nuova vita con un dono speciale: una moneta d'oro.

Terra Amara Anticipazioni di domani 28 aprile 2023: il dolore di Saniye e Gaffur

Se da una parte la nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaia rappresenta un momento di gioia e speranza per molte persone, dall'altra l'evento porta a una dolorosa riflessione per Saniye e Gaffur, coppia che non può avere figli.

Le preoccupazioni per Ali Kerem in Terra Amara del 28 aprile: Anticipazioni

L'arrivo al mondo di Ali Kerem, figlio di Mujgan e Yilmaz, si trasforma in una sfida per la sua vita, in quanto il neonato è nato prematuro ed è in pericolo. Questa situazione getta Fekeli e Behice, nell'angoscia più totale, costretti a vivere ore e giorni di incertezza e di preoccupazione costante.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 27 aprile

Mentre Saniye e Gulten distribuiscono vestiti ai bambini delle baracche, scoppia una rissa tra Husnu e Sabri con l'intento di appropriarsi di una nuova baracca dove trasferirsi. Toccherà a Saniye fermarli e ricordargli il concetto di "solidarietà". Nella clip caricata su Mediaset Infinity vediamo un beve riassunto di quest'episodio.