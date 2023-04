Terra Amara, anticipazioni trama del 26 aprile 2023: Zuleyha e Mujgan partoriscono fianco a fianco

Ecco le anticipazioni della trama della prossima puntata di Terra Amara, in onda domani, mercoledì 26 aprile 2023, alle 14:10 su Canale 5. Siamo arrivati all'episodio 233 della soap ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara Anticipazioni di mercoledì 26 aprile: Zuleyha e Mujgan partoriscono

Mujgan e Zuleyha stanno vivendo uno dei momenti più importanti della loro vita. Fianco a fianco, sono entrambe in procinto di dare alla luce i loro bambini. Fuori dalla stanza, le loro famiglie aspettano con il fiato sospeso, pronte a dare il benvenuto ai nuovi arrivati.

Mujgan rischia di perdere il bambino nelle anticipazioni di Terra Amara del 26 aprile

Mentre Zuleyha partorisce una bambina perfettamente in salute, Mujgan affronta un parto prematuro, dando alla luce un figlio che rischia di morire. Sabahattin promette a lei e Yilmaz che farà tutto il possibile affinché sopravviva.

Terra Amara del 26 aprile 2023: Demir vorrebbe consolare Yilmaz nelle anticipazioni della trama.

Dopo aver ascoltato il responso dei dottori, Mujgan e Yilmaz si lasciano prendere dallo sconforto, il loro dolore e inimmaginabile. Demir, vedendo Yilmaz soffrire in quel modo vorrebbe consolarlo, ma non riesce a trovare il coraggio di farlo.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 23 aprile

Demir ritorna da Ankara pensando di aver ottenuto un grande appalto, ma Fekeli e Yilmaz vincono la gara d'appalto che lui aveva cercato di monopolizzare, grazie ad una mossa a sorpresa di Sermin che porta il bando di gara nelle mani di Hatip.

Nel frattempo, Zuleyha insulta ingiustamente Mujgan accusandola di aver maltrattato Adnan e, non riuscendo a scusarsi, chiama Yilmaz per chiedere aiuto, ma va in travaglio durante l'incontro. Nel mentre, Mujgan ha un'emorragia e si rifiuta di far nascere prematuramente il bambino per evitare il rischio di perderlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mujgan ha un brutto attacco di rabbia contro Yilmaz mentre è in ospedale.