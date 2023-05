Terra Amara, anticipazioni trama del 25 maggio: Intrighi e alleanze a Cukurova e la gelosia infinita di Mujgan

Terra Amara torna domani, giovedì 25 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova (C'era una volta a Cukurova), è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 24 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 24 maggio

Zuleyha decide di regalare a Gulten il proprio vestito del matrimonio mai avvenuto con Yilmaz, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Saniye scopre che Gaffur ha venduto i suoi gioielli. Fekeli sente due uomini che parlano di come comprare la raffineria di Hulusi e di un piano più grande che consiste nell'impadronirsi delle terre di Cukurova senza che qualcuno possa opporsi,

Terra Amara: Anticipazioni del 25 maggio: Il mistero dei due sconosciuti

I due uomini che Fekeli sente parlare mentre è seduto nella locanda di Ferhat, stanno raccogliendo informazioni sugli abitanti più in vista, partendo da Demir.

Nuove alleanze nelle anticipazioni di Terra Amara del 25 Maggio

Dopo aver lasciato la locanda di Ferhat, Fekeli si appresta ad avvertire Hunkar e, in un incontro a casa di Yilmaz e Mujgan, nasce l'alleanza tra Demir e Yilmaz per il bene di Cukurova.

L'ossessione di Mujgan in Terra Amara del 25 maggio

Mentre Demir e Yilmaz si impegnano a difendere la loro cittadina, la gelosia e l'ossessione di Mujgan nei confronti di Zuleyha non si placa e la donna è sempre più convinta che i due siano amanti.