Terra Amara, anticipazioni trama 25 luglio: Zuleyha scopre chi l'ha tradita, come reagirà?

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 25 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Domani, martedì 25 luglio 2023, Terra Amara farà il suo ritorno su Canale 5 alle 14:10 circa. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi? La trama della soap opera si svolge in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. Non solo, la storia coinvolgente di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino ad oggi

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 24 luglio

Terra Amara: riassunto della puntata del 24 luglio

Yilmaz pensando che Hunkar abbia tradito il suo segreto cerca di ucciderla ma si ferma in tempo e le risparmia la vita. Sevda scopre che è stata Sermin a rivelare a Demir il piano di fuga dei due amanti. Anche Zuleyha vuole uccidere Hunkar

Terra Amara, anticipazioni del 25 luglio: la spia viene scoperta

Sevda riferisce a Zuleyha la conversazione a cui ha assistito. Sevda, senza essere vista, ha sentito Sermin parlare con Demir. In questo modo, la donna ha scoperto che è stata l'ex moglie di Sabahattin a svelare il piano di fuga di Yilmaz e Zuleyha.

Riuscirà Hunkar a fermare la faida nell'episodio del 25 luglio?

Hunkar va a riprendere i suoi nipoti a casa di Sevda perché possano riunirsi con Zuleyha. La donna incontra suo figlio Demir e gli dice che è arrivato il momento di mettere la parola fine alla faida familiare e che può tornare a villa Yaman.

Nella prossima puntata della soap turca: un attimo di felicità per Zuleyha

Hunkar, dopo aver parlato con il figlio, prende i nipoti e li porta alla sua residenza, dove li aspetta la loro madre. Qui finalmente Zuleyha, ancora amareggiata per non essere fuggita in Germania con Yilmaz e i piccoli, può riabbracciare Adnan e Leyla.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Yilmaz chiude Hunkar in una casa e le da fuoco.