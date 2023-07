Terra Amara, anticipazioni trama 24 luglio: Zuleyha si vendica uccidendo Hunkar?

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 24 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, lunedì 24 luglio 2023 alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama dei nuovi episodi. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 23 luglio

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 luglio

Yilmaz e Zuleyha stanno per coronare il sogno di fuggire in Germania ma Demir ferma Zuleyha. Yilmaz è convinto che Hunkar li abbia traditi e vuole ucciderla. Demir ha un diverbio con Sevda. Gli uomini di Ankara progettano l'assassinio di Fekeli.

Terra Amara, anticipazioni del 24 luglio: Yilmaz punta la pistola contro Hunkar

Yilmaz non è riuscito a fuggire con Zuleyha perché Demir ha intercettato la donna mentre stava cercando di raggiungerlo. Yilmaz, credendo che Hunkar sia la responsabile, tenta di ucciderla, ma alla fine desiste e decide di risparmiarle la vita.

Nel nuovo episodio della soap turca scopriamo la traditrice

Demir trova Sermin ad attenderlo fuori dalla casa di Sevda, mentre quest'ultima assiste, senza essere vista, alla loro conversazione. Durante il dialogo, Sevda scopre che è stata Sermin a rivelare al figlio del suo amante il piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz.

Nel prossimo episodio, Hunkar è ancora in pericolo

Hunkar si trova nuovamente in pericolo di vita, nonostante Yilmaz le abbia risparmiato la vita in passato. Zuleyha, convinta che sia stata la suocera a informare Demir del suo piano di fuga con Yilmaz, tenta di ucciderla.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, gli uomini di Ankara progettano come uccidere Fekeli.