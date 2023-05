Terra Amara, anticipazioni trama del 22 maggio: Züleyha vuole fare una sorpresa a Gulten

Terra Amara torna domani, lunedì 22 maggio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022 dal canale Atv ed è ambientata in Turchia, negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama, dove ci aspettano nuovi intrighi e rivelazioni tra i principali protagonisti della soap, facciamo un rapido recap della puntata del 21 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 21 maggio

Le indagini sulla morte di Ercument proseguono. Hunkar, Demir, Yilmaz e Fekeli si alleano. Mujgan sospetta qualcosa e affronta Fekeli. Sermin e Behice si coalizzano, ma vengono attaccate da Naciye. La famiglia Yaman segue il piano durante le testimonianze. Sabahattin cerca di archiviare il caso, ma Julide si oppone. Yilmaz e Demir chiedono aiuto a Emel. Dopo la testimonianza di Emel, le indagini vengono chiuse. Mujgan dichiara guerra a Zuleyha.

Terra Amara, anticipazioni del 22 maggio: Demir riceve un filmato da Mujgan

Mujgan ha mandato un video a Demir, ma quest'ultimo crede che si tratti di registrazioni di partite di calcio. Comunque, il proiettore non è più funzionante, quindi l'intero evento è stato rimandato.

Nelle anticipazioni di Terra Amara tutti si preparano alle nozze

I preparativi per il matrimonio di Gulten e Cetin sono in corso. Fekeli si sta recando presso la famiglia Yaman per chiedere la mano della domestica a nome del suo braccio destro.

Terra Amara del 22 maggio: nelle anticipazioni la sorpresa di Zuleyha

Zuleyha ha preso la decisione di sorprendere Gulten con un dono unico. La giovane sta mettendo tutta se stessa nell'allestire un meraviglioso abito nuziale per la futura sposa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hatip, messo alle strette, fa pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale.