Terra Amara, anticipazioni trama 22 agosto, Demir: il saluto straziante ad Hunkar

Martedì 22 agosto 2023, preparatevi per il ritorno di Terra Amara, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco un'anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato il pubblico con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' durante la sua messa in onda su Atv dal 2018 al 2022.

Prima di svelare l'episodio del 22 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 21 agosto, ultimo episodio in onda prima della pausa estiva

Terra Amara: riassunto della puntata del 21 agosto

A Cukurova continuano le ricerche di Hunkar, che sembra essere svanita nel nulla. Demir e Fekeli decidono di mandare i propri uomini a cercarla. Zuleyha, Saniye e le altre donne rimangono nella villa a prendersi cura della nonnina. Ibo trova un foulard di Hunkar alle rovine. Demir si reca sul posto insieme a Gaffur e ai braccianti. Lì fa una scoperta agghiacciante: la madre giace a terra, morta pugnalata.

Terra Amara, anticipazioni del 22 agosto: Demir riporta Hunkar a casa

Demir ha trovato il corpo senza vita di Hunkar, la donna è stata pugnalata a morte da Behice. L'uomo, distrutto dal dolore, riporta a casa il corpo senza vita di sua madre, e Zuleyha e tutti i braccianti si lasciano andare ad un pianto disperato.

Fekeli conosce il destino di Hunkar

Fekeli, durante le ricerche, apprende la notizia della morte di Hunkar e va a darle l'ultimo, straziante saluto. Pochi giorni prima lui e la mamma di Demir aveano deciso di sposarsi.

Nella nuova puntata Mujgan sospetta di Behice

Mujgan, mentre informa Behice della tragica notizia che ha scosso tutta Cukurova, ricorda le parole dette dalla zia contro Hunkar e inizia a sospettare un suo coinvolgimento nell'omicidio.

