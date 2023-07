Terra Amara, anticipazioni trama 21 luglio: Fusun conosce un segreto di Fikret

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 21 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, venerdì 21 luglio 2023, alle 14:10 circa su Canale 5, ecco le anticipazioni sulla trama della nuova puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 20 luglio 2023.

Terra Amara: riassunto della puntata del 20 luglio

Hunkar scopre che Yilmaz e Zuleyha vogliono fuggire da Cukurova ma non dirà nulla poiché intende espiare le colpe del passato. Behice racconta a Sermin e Fusun il motivo per cui Mujgan è stata accusata del tentato omicidio di Zuleyha

In Terra Amara di domani Fusun svela un segreto di Fikret

Da pochi giorni in città è arrivato Fikret, il nipote di Ali Rahmet Fekeli, che molti credono un impostore. Fusun, che ricorda molto bene Fikret da bambino, racconta qualcosa che nessuno sa: il nipote di Ali Rahmet Fekeli ha una cicatrice provocata da una grave ustione.

Nella puntata di venerdì 21 luglio alcuni segreti di Cukurova rischiano di essere svelati

Il racconto di Fusun genera in Sermin dei sospetti. Inoltre Sermin fa intendere a Gaffur di sapere qualcosa riguardo all'omicidio di Hatip e Saniye crede che il marito le stia nascondendo qualcosa.

Nel prossimo episodio della soap turca Demir trova una lettera del padre

Demir, che da qualche giorno si è trasferito a casa di Sevda, rilegge una lettera toccante che gli aveva scritto suo padre prima di morire. Nella lettera, il padre di Demir, che per anni è stato l'amante di Sevda, esprimeva il suo amore per lei e chiedeva a suo figlio di prendersi cura di Sevda dopo la sua morte.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Hunkar confessa a Yilmaz di sapere il suo segreto con Zuleyha.