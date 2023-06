Terra Amara, anticipazioni trama 21 giugno: La verità sull'aggressione di Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 21 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, mercoledì 21 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 20 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 20 giugno

Mujgan confida a Behice che vorrebbe vedere Zuleyha morta. La zia, prendendo alla lettera le parole della nipote, va in ospedale per ammazzare la moglie di Demir.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sfugge all'aggressione

Mentre Behice sta per portare al termine il suo piano, Zuleyha si sveglia e la costringe a fuggire. La ragazza nella colluttazione le graffia il viso.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha racconta l'aggressione nelle anticipazioni del 21 giugno

Quando Zuleyha racconta ai medici e a Julide di essere stata aggredita, nessuno le crede. Tutti suppongono che sia stata vittima di un'allucinazione indotta dai farmaci e la situazione diventa ancora più frustrante per lei.

Le accuse di Zuleyha nelle anticipazioni del 21 giugno di Terra Amara

Zuleyha è profondamente sconvolta per l'aggressione subita e continua a spiegare ai medici in modo frenetico e con grande ansia che qualcuno ha provato a ucciderla. Tuttavia, nonostante l'intensità delle sue affermazioni, i medici mantengono una posizione scettica e cercano di tranquillizzarla, attribuendo l'intera esperienza a un semplice incubo o effetto collaterale dei farmaci.

Demir viene scagionato in Terra Amara: Anticipazioni del 21 giugno

Quando Zuleyha è stata ricoverata in ospedale, Hatip ha diffuso la voce che Demir avesse cercato di avvelenarla. Tuttavia, si scopre che altre detenute hanno manifestato gli stessi sintomi di Zuleyha. Questo porta alla luce la verità e fa crollare i sospetti su Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hunkar vuole fare visita a Zuleyha in prigione, ma viene bloccata dai militari.