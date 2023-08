Terra Amara, anticipazioni trama 21 agosto: Demir scopre il destino di Hunkar

Lunedì 21 agosto, preparatevi per il ritorno di Terra Amara, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco un'anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato il pubblico con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' durante la sua messa in onda su Atv dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono archiviate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 21 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 11 agosto, ultimo episodio in onda prima della pausa estiva

Terra Amara: riassunto della puntata dell'11 agosto

Zuleyha e Yilmaz discutono delle possibilità di rifarsi una vita insieme, ma lei ribadisce che non vuole lasciare Cukurova e separare Mujgan da Kerem Ali. Gaffur teme che le autorità abbiano scoperto la verità sull'omicidio di Hatip, ma alla fine scopre che si è trattato solo di un equivoco. All'azienda cotoniera, un dipendente si ferisce e Fikret interviene subito portandolo in ospedale insieme a Cetin.

Terra Amara, anticipazioni del 21 agosto: Demir e Fekeli cercano Hunkar

Behice ha ucciso Hunkar che aveva scoperto un suo segreto e poi ha nascosto il cadavere simulando una rapina. A Cukurova continuano le ricerche della madre di Demir, che sembra essere svanita nel nulla. Demir e Fekeli decidono di mandare i propri uomini a cercarla.

Le donne accudiscono la nonnina, in ansia per Hunkar

Mentre gli uomini sono in giro per cercare Hunkar, Zuleyha, Saniye e le altre donne rimangono nella villa a prendersi cura della nonnina.

Demir trova Hunkar

Ibo trova un foulard di Hunkar alle rovine e avvisa il resto del gruppo. Demir si reca sul posto insieme a Gaffur e ai braccianti. Lì fa una scoperta agghiacciante: la madre giace a terra, morta pugnalata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity c'è un'anticipazione dell'episodio 347.