Terra Amara, anticipazioni trama del 20 maggio: Mujgan vuole incastrare Zuleyha e Yilmaz

La saga di Terra Amara torna domani, sabato 20 maggio, alle 15:00 circa su Canale 5, con un nuovo doppio appuntamento. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama, che promettono nuovi intrighi tra i principali protagonisti della soap, facciamo un rapido recap della puntata del 19 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 19 maggio

Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz facendogli arrivare ordini per svariati impianti di irrigazione che poi fa annullare. Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir dell'assassinio del cugino Ercument. Demir minaccia di dire la verità: ovvero che Yilmaz ha ucciso Ercument, reo di avere violentato Gulten.

Terra Amara, anticipazioni del 20 maggio: Behice è l'autrice della lettera anonima?

Le anticipazioni del 20 maggio di Terra Amara rivelano che c'è sospetto su Behice come autrice della lettera anonima che accusa Demir dell'assassinio del cugino Ercument. Hunkar sospetta che la denuncia anonima possa provenire da Behice, mentre anche Fekeli nutre lo stesso sospetto, anche se la donna sembra non essere coinvolta.

Mujgan vuole incastrare Zuleyha e Yilmaz nelle anticipazioni di Terra Amara

Nelle anticipazioni di Terra Amara, Mujgan desidera incastrare Zuleyha e Yilmaz. Riprende i due con una telecamera durante una loro conversazione in cui Yilmaz spiega cosa è successo con Ercument. Inoltre, Uzum chiama per la prima volta papà Gaffur dopo aver trascorso una giornata felice insieme a lui.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 20 maggio scopriamo le voci di Adana

Scopriamo anche le voci che circolano ad Adana nelle anticipazioni di Terra Amara del 20 maggio. Si mormora che Ercument abbia violentato Zuleyha e che Demir l'abbia ucciso per vendicarla. Alla luce di queste nuove indiscrezioni, la procura decide di riaprire le indagini e interrogare Zuleyha, Hunkar, Saniye e Gaffur.

il ricatto di Eyup e la decisione estrema di Hatip nelle anticipazioni di Terra Amara

Vista la gravità delle accuse e la reputazione di Zuleyha a rischio, Hunkar convince Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare insieme una soluzione. Nel frattempo, Eyup fa chiamare Hatip in carcere. Se entro ventiquattr'ore non riceverà i soldi che Hatip gli ha promesso per essersi preso la responsabilità della morte di Cengaver, rivelerà a Yilmaz chi è il vero assassino. Hatip, messo alle strette, decide di agire facendolo pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale e Yilmaz pensa che l'agguato sia stato ordito da Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hunkar affida ad un suo fidato il compito di indagare su Behice.