Terra Amara, anticipazioni trama 20 luglio: Yilmaz, Zuleyha e il giuramento di Hunkar contro Demir

Terra Amara torna domani, giovedì 20 luglio 2023, alle 14:10 circa su Canale 5, ecco le anticipazioni sulla trama della nuova puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 19 luglio 2023.

Terra Amara: riassunto della puntata del 19 luglio

Fekeli chiede a Hunkar di dare una seconda chance al loro amore e lei accetta. Rasit bacia Fadik. Mujgan crede che Zuleyha non l'abbia denunciata perché trama qualcosa e si confida con Behice. Yilmaz e Zuleyha preparano la loro fuga. Hunkar scopre i due amanti.

La decisione di Hunkar nella puntata del 20 luglio

Hunkar ha scoperto che Yilmaz e Zuleyha desiderano fuggire da Cukurova. I due vogliono scappare in Germania per poter vivere la loro storia d'amore senza incontrare ostacoli. La madre di Demir, giura a Yilmaz che li lascerà partire, poiché desidera espiare le colpe del suo passato.

Terra Amara, anticipazioni della puntata di domani: Zuleyha e Hunkar si confidano

Zuleyha nutre dei sospetti sulla decisione di Hunkar di permettere loro la fuga in Germania, credendo che possa essere una vendetta nei confronti di Demir. Attualmente, il figlio di Hunkar vive nella casa di Sevda, con la donna che un tempo è stata l'amante del marito di Hunkar. Quest'ultima non nega che voglia vendicarsi di Demir, ma sostiene di agire in modo tale anche per il bene di entrambi.

Nel prossimo episodio della soap turca Behice difende Mujgan

La procura è a conoscenza del fatto che Mujgan ha sparato a Zuleyha, ma quest'ultima ha deciso di scagionarla. Ora Behice, per giustificare tali accuse, racconta a Sermin e Fusun che la nipote è stata incriminata per il tentato omicidio di Zuleyha in quanto la pistola, utilizzata nel presunto tentativo di suicidio di quest'ultima, risulta registrata a nome di Yilmaz.

