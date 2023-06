Terra Amara, anticipazioni trama 20 giugno: Il rancore di Mujgan verso Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 20 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.

La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 19 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 19 giugno

Hunkar tenta di salvare Zuleyha distruggendo il video nelle mani di Demir. Sabahattin smaschera Sermin e salva la reputazione di Julide

Terra Amara: Anticipazioni del 20 giugno: il rancore di Mujgan

Il rancore di Mujgan nei confronti di Zuleyha cresce costantemente, mentre la sua ossessione diventa sempre più intensa, convinta che Zuleyha sia la responsabile della crisi con suo marito Yilmaz.

Le confessioni di Mujgan in Terra amara del 20 giugno: Anticipazioni

Durante uno dei suoi frequenti momenti di rabbia, Mujgan confida a Behice che prova un odio così intenso verso Zuleyha da desiderare segretamente la morte della madre di Adnan e Leyla. Solo attraverso questa tragedia, Mujgan crede che Yilmaz possa essere completamente suo.

Terra Amara Anticipazioni: La mossa di Behice

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Mujgan, la zia Behice comprende che l'unico modo per rendere felice sua nipote è la morte di Zuleyha e decide di agire di conseguenza.

Zuleyha rischia la vita nelle anticipazioni di Terra Amara

In segreto, Behice si traveste da infermiera e tenta di uccidere Zuleyha, senza che Mujgan ne sia a conoscenza. Tuttavia, Zuleyha si sveglia tempestivamente e Behice è costretta a fuggire, ma non prima di essere graffiata al volto.

