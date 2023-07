Terra Amara, anticipazioni trama 2 luglio: la promessa di Hunkar a Zuleyha in ospedale

Terra Amara tornerà domani, domenica 2 luglio 2023, alle 14:30 circa su Canale 5, con tre nuovi episodi. i. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha e Hunkar anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 30 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 30 giugno

Mujgan dopo aver sparato a Zuleyha scopre che la donna non è morta e teme la possa denunciare. Quando la sua rivale si risveglia la dottoressa respinge le accuse. Demir promette di restituire i figli a Zuleyha. Yilmaz vuole divorziare da Mujgan.

Terra Amara, anticipazioni del 2 luglio: Il ricatto di Gaffur

Rasit si confida con Gaffur è gli racconta che Cengaver, in passato grande amico di Demir, è stato sparato ed ucciso da Hatip. Gaffur decide di ricattare Hatip Tellidere scrivendogli una lettera anonima.

Lo scontro tra Hunkar e la sua eterna rivale in Terra Amara del 2 luglio

Hunkar incontra Sevda, la donna che è stata per anni l'amante del marito rubandogli il suo amore. Hunkar ha scoperto che suo figlio Demir ha portato proprio a casa di Sveda i piccoli Adnan e Leyla quando li ha allontanati da Zuleyha.

Nel prossimo episodio di Terra Amara l'emozionante incontro tra Hunkar e Zuleyha

Hunkar scopre che Zuleyha si è svegliata dal coma e si precipita in ospedale per starle vicino. L'uomo le chiede perdono per non essere stato al suo fianco in un momento così difficile della sua vita e le promette che da oggi in poi sarà sempre accanto a lei, qualunque cosa accada, a qualsiasi costo.

Hatip cede al ricatto in Terra Amara di domenica 2 luglio

Hatip, dopo aver ricevuto la lettera anonima in cui viene ricattato per l'omicidio di Gengaver, si reca nel bosco per consegnare dei soldi al misterioso ricattatore, non sapendo che si tratta di Gaffur. Nella sua auto trova ad aspettarlo Sermin. Per evitare che l'amante faccia una scenata di gelosia, Hatip decide di portarla con se.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Mujgan, in ospedale, ha paura che Zuleyha si possa risvegliare e raccontare tutto.