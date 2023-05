Terra Amara, anticipazioni trama del 19 maggio: Damir minaccia di rivelare l'oscuro segreto di Yilmaz

La saga di Terra Amara torna domani, venerdì 19 maggio, alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo emozionante episodio. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile anche in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Prima di svelare le anticipazioni della trama, che anche oggi promettono nuovi intrighi tra i principali protagonisti della soap, facciamo un rapido recap della puntata del 18 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 18 maggio

Viene inaugurata una nuova scuola elementare grazie alla generosa donazione di Fekeli. La scuola porterà il nome di Behice Hekimoglu, scelto appositamente da Fekeli, come ringraziamento per l'aiuto ricevuto in passato. Ciò sembra portare alla definitiva rottura dei rapporti tra Fekeli e Hunkar.

Terra Amara: anticipazioni del 19 maggio: l'inganno di Demir

Nelle anticipazioni del 19 maggio di Terra Amara, Demir provoca un enorme danno economico a Yilmaz: prima fa arrivare ordini per svariati impianti di irrigazione e poi, quando i sistemi di irrigazione sono stati acquistati, annulla l'ordine.

Una lettera anonima accusa Damir nelle anticipazioni di Terra Amara del 19 maggio

Inoltre, nelle anticipazioni di Terra Amara, viene rivelato che Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir dell'assassinio del cugino Ercument. In realtà, il cugino di Damir è stato ucciso da Yilmaz dopo aver tentato di violentare Gülten.

Nelle anticipazioni di Terra Amara scopriamo la reazione di Damir

Infine, scopriamo che, dopo aver appreso della lettera anonima, Demir minaccia di dire la verità che finora è stata taciuta per salvare il buon nome della famiglia, ovvero che Yilmaz ha ucciso Ercument.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir è impegnato e non può andare alla cerimonia con Hunkar.