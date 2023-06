Terra Amara, anticipazioni trama 19 giugno: La mossa di Hunkar per salvare Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 19 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.

La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 18 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 18 giugno

Demir scopre che Uzum si è nascosta nella sua macchina e le chiede di mantenere un segreto. Zuleyha rischia la vita in ospedale. Sermin incastra Julide che rischia di perdere il posto di procuratore

Terra Amara: Anticipazioni del 19 giugno: Hunkar tenta di salvare Zuleyha

Il processo contro Zuleyha si avvicina, la ragazza rischia molti anni di carcere per il tentato omicidio di Demir. Hunkar, nel tentativo di aiutarla ha distrutto il filmino inviato da Mujgan a Demir. Riuscirà questa mossa disperata ad evitare il carcere a Zuleyha?

Nelle precedenti puntate Julide è stata accusata di corruzione, Sermin l'aveva incastrata facendo trovare a casa sua dei soldi di dubbia provenienza

Sabahattin mantiene la promessa fatta a Julide e trova il modo per forzare Sermin a confessare le sue malefatte contro il Procuratore che odia. Julide, ora, può tornare a testa alta in Procura e continuare ad esercitare la sua professione.

Demir ritrovo Uzum nascosta nella macchina nella clip caricata su Mediaset Infinity