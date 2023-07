Terra Amara, anticipazioni trama 18 luglio: Züleyha manda Mujgan in prigione?

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 18 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, martedì 18 luglio 2023, alle 14:10 circa su Canale 5, ecco l'anticipazione della trama della nuova puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 17 luglio 2023.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 17 luglio

Zuleyha e Yilmaz vogliono fuggire in Germania. Mujgan, temendo che Yilmaz le neghi l'affidamento del figlio Kerem Ali, decide di non chiedere il divorzio, accettando la situazione così com'è.

Terra Amara: anticipazioni del 18 luglio: Zuleyha può mandare Mujgan in carcere

Il procuratore sa che Mujgan ha sparato a Zuleyha e convoca le due donne per interrogarle. Tuttavia, quando Zuleyha viene ascoltata, mantiene la linea di condotta adottata fino ad oggi e dichiara di aver tentato il suicidio, smentendo così le accuse contro la moglie di Yilmaz.

La decisione di Demir in Terra Amara del 18 luglio

Demir ha deciso di ricostruire la sua famiglia a tutti i costi e per questo motivo chiede ai gendarmi di accompagnarlo alla tenuta. Desidera riprendersi Zuleyha e i bambini, utilizzando l'aiuto della legge e delle forze dell'ordine.

In Terra Amara di domani ancora problemi per Demir

Arrivato alla tenuta accompagnato dai gendarmi, Demir si accorge che le cose non prendono la piega che lui aveva sperato. L'epilogo gli lascia l'amaro in bocca.

Hunkar è presa dallo sconforto nel prossimo episodio di Terra Amara

Fekeli conforta Hunkar, poiché la donna è consumata dai sensi di colpa verso Zuleyha e Yilmaz e delusa dal comportamento di Demir. Il figlio si è infatti rifugiato da Sevda, l'amante del padre, la sua eterna nemica.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, l'accordo tra Demir e Yilmaz