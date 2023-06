Terra Amara, anticipazioni trama 18 giugno: Behice vuole uccidere Zuleyha in ospedale

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda domenica 18 giugno alle 15:00 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, domenica 18 giugno, alle 15:00 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 17 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 17 giugno

Demir passa una piacevole giornata con Uzum, che si era nascosta nella sua macchina. Sabahattin chiede a Julide di non dimettersi e nel frattempo cerca di scagionarla.

Terra Amara: anticipazioni del 18 giugno: Zuleyha in ospedale

Hatip diffonde la voce che Demir abbia avvelenato Zuleyha, ma la situazione si risolve quando altre prigioniere si ammalano e i medici scoprono che si tratta di un caso di intossicazione.

Hunkar distrugge il famigerato filmino in Terra Amara del 18 giugno: Anticipazioni

Alla villa, Hunkar distrugge il filmino che Mujgan aveva inviato a Demir, scatenando la rabbia dell'uomo e innescando una serie di eventi che porteranno Zuleyha ad essere imprigionata. Di conseguenza, gli avvocati non potranno utilizzarlo come prova durante il processo a Zuleyha.

Julide viene scagionata nelle anticipazioni del 18 giugno di Terra Amara

Sabahattin costringe Sermin a presentarsi e confessare alla Procura che è stata lei a incastrare Julide, consentendo così a quest'ultima di riprendere il suo ruolo di Procuratore.

Zuleyha rischia la vita nelle anticipazioni del 18 giugno: Terra Amara

Mujgan confida a Behice il desiderio di volere la morte di Zuleyha, poiché la ritiene la causa di tutti i loro problemi. All'insaputa di Mujgan, la zia si traveste da infermiera e tenta di uccidere Zuleyha.

Il piano di Behice fallisce: Terra amara, anticipazioni del 18 giugno

Zuleyha si sveglia in tempo e Behice è costretta a fuggire, ma durante la fuga rimane graffiata al volto. Quando Zuleyha racconta l'incidente ai medici e a Julide, tutti pensano che sia stata solo un'allucinazione causata dai farmaci.

Nella clip caricata su Mediaset iInfinity il riassunto e le reazioni della puntata del 16 giugno.