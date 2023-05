Terra Amara, anticipazioni trama del 15 maggio: Saniye rivela la violenza subita da Gulten

Terra Amara, la popolare soap opera, continuerà ad appassionare gli spettatori con un nuovo episodio emozionante, in onda domani, lunedì 15 maggio alle14:10 circa su Canale 5. In questa amata saga ambientata in Turchia, che ha già raggiunto il suo 254º episodio, le anticipazioni della trama promettono colpi di scena e intrighi avvincenti, che terranno gli appassionati telespettatori incollati allo schermo. Durante questa puntata, Saniye rivela la violenza subita da Gulten.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni del 15 maggio: La scoperta di Gaffur

Gaffur scopre che Gulten e Cetin si frequentano e vuole impedire che si sposino, scatenando un'escalation di eventi che portano alla scioccante rivelazione di Saniye.

La rivelazione di Saniye nelle anticipazioni di Terra Amara

Saniye rivela a Gaffur la violenza subita da Gulten e che per questa ragione Yilmaz ha ucciso Ercument. Saniye confessa a Hunkar di aver rivelato tutto a Gaffur scatenando la preoccupazione della donna per le possibili conseguenze.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 15 maggio: una confessione poco convincente

Nel frattempo, un uomo di nome Eyup Karakus si consegna per l'omicidio di Cengaver. Yilmaz è perplesso, sospetta che il responsabile del delitto sia un altro e va in carcere a parlare con Eyup.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 14 maggio

Dopo essere tornato a casa, Fekeli rassicura Hunkar riguardo al segreto di Behice. Successivamente, Mujgan trova un foulard nell'auto di Yilmaz e sospetta che sia di Zuleyha, accusandola di tradimento davanti agli Yaman. La gelosia di Mujgan porta Demir a considerare di trasferirsi. Nel frattempo, Behice continua a causare problemi a casa di Fekeli, provocando la rabbia di Nazire e i pettegolezzi nel Circolo, oltre alla gelosia di Hunkar. Saniye porta Uzum nei campi mentre Gaffur, tornando dal ristorante dove lavora per ripagare il debito con Hatip, trova Gulten con Cetin e si arrabbia. Nel frattempo, Yilmaz si impegna in un affare sospetto che preoccupa gli Yaman, mentre Fekeli si prepara per un'operazione immobiliare misteriosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere il riassunto sui motivi che hanno portato alla divisione delle due famiglie: Yaman e Akkaya.