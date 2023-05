Terra Amara, anticipazioni trama del 14 maggio: Un foulard di Zuleyha fa impazzire di gelosia Mujgan

Terra Amara, la popolare soap opera, continuerà ad appassionare gli spettatori con un nuovo episodio emozionante, in onda domani, domenica 14 maggio, alle 15:00 circa su Canale 5. In questa amata saga ambientata in Turchia, che ha già raggiunto il suo 253º episodio, le anticipazioni della trama promettono colpi di scena e intrighi avvincenti, che terranno gli appassionati telespettatori incollati allo schermo. Durante questa doppia puntata, Mujgan scopre un foulard nell'auto di Yilmaz e reagisce con una scenata di gelosia, convinta che sia di Zuleyha.

Terra Amara, anticipazioni del 14 maggio: Fekeli dice addio ad Hunkar

Tornato a casa, Fekeli, appena è solo, incontra e tranquillizza Hunkar riguardo il segreto di cui è a conoscenza Behice. La loro conversazione diventa più amara quando Fekeli le dice addio.

La scoperta di Mujgan e la sua reazione nelle anticipazioni di Terra Amara

Mentre cerca il talco nell'auto di Yilmaz, Mujgan trova un foulard che Zuleyha aveva al collo. Si dirige nel giardino degli Yaman e, davanti a tutti, accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz segretamente.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 14 maggio, Demir fa una richiesta a Yilmaz

Mujgan trova un foulard nell'auto di Yilmaz e pensando che appartenga a Zuleyha fa una scenata di gelosia in presenza degli Yaman. E insiste anche quando scopre che il foulard non è di Zuleyha. Credendola impazzita, Demir chiede a Yilmaz di trasferirsi. Lui, per non dargliela vinta, si oppone ma confessa al padre che vorrebbe tornare a casa sua.

Terra Amara, anticipazioni del 14 maggio: il comportamento di Behice non passa inosservato

Nel frattempo, da Fekeli, Behice continua a comportarsi da padrona suscitando la rabbia di Nazire, i pettegolezzi del Circolo, e la gelosia di Hunkar. Saniye porta Uzum nei campi, mentre Gaffur, di ritorno dal ristorante dove lavora per estinguere il debito con Hatip, trova Gulten con Cetin e ha un accesso di ira.

I misteriosi affari di Yilmaz in Terra amara: anticipazioni del 14 maggio

Nel frattempo, Yilmaz conclude un importante affare che mette in apprensione gli Yaman e Fekeli si accinge a intraprendere una misteriosa operazione immobiliare.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 13 maggio

Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan per Leyla, mentre Hunkar incontra Behice nella stanza d'ospedale di Fekeli. Azize viene investita da Yilmaz, che la soccorre e dona il suo sangue, scatenando la rabbia di Demir. Yilmaz avverte Zuleyha dell'incidente, turbando Mujgan. Fadik viene licenziata ma reintegrata grazie a Hunkar. Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le rivela un segreto sugli Yaman. Julide cerca l'assassino di Cengaver, mentre Sabahattin scopre la denuncia di Sermin contro di lui. Fekeli cerca di capire il segreto raccontato da Behice.

