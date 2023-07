Terra Amara, anticipazioni trama 14 luglio: l'alleanza tra Hunkar e Yilmaz spiazza Demir

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 14 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, venerdì 14 luglio alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio della terza stagione. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. Terra Amara è stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 13 luglio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 13 luglio

Dopo la morte di Hatip, Rasit viene assunto da Hunkar. Demir compra a Sevda la casa messa in vendita da Naciye dopo la morte di Hatip.

Terra Amara, anticipazioni del 14 luglio: Hunkar spiazza Demir

Hunkar, dopo aver saputo che Demir ha regalato una casa a Sevda, la donna che per anni è stata l'amante di suo marito, decide di vendicarsi. La madre di Demir vende la propria quota di partecipazione dell'Adnan Yaman Holding a Yilmaz.

In Terra Amara del 14 Luglio Demir affronta Yilmaz

La decisione di Hunkar di vendere le sue quote della holding familiare a Yilmaz provoca la furia di Demir. I due rivali si trovano nuovamente faccia a faccia, ma questa volta il loro litigio riguarda solamente motivi economici, senza coinvolgere Zuleyha.

In Terra Amara di domani scopriremo cosa ne pensa Fekeli

Demir, dopo aver discusso con Yilmaz, si reca da Fekeli per chiedere spiegazioni. Tuttavia, Fekeli non è a conoscenza degli ultimi sviluppi della faccenda, ma esprime la sua contrarietà alla decisione di Hunkar di cedere la sua quota societaria a Yilmaz.

I veleni di Behice nel prossimo episodio di Terra Amara

Gulten scopre che Behice sta cercando di convincere le signore di Cukurova che Zuleyha è pericolosa e instabile e consiglia a Zuleyha di dire a tutti che è stata Mujgan a spararle, ma Zuleyha si rifiuta.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity i dubbi Mujgan su Yilmaz.