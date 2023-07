Terra Amara, anticipazioni trama 13 luglio: Il regalo di Demir a Sevda, Hunkar furiosa

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda giovedì 13 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, giovedì 13 luglio alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio della terza stagione. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. Terra Amara è stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 12 luglio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 12 luglio

Cetin e Behice non si fidano di Fikret, il nipote di Fekeli arrivato dalla Germania, mentre Yilmaz spera che il ragazzo rimanga vicino allo zio quando lui e Zuleyha fuggiranno.

Terra Amara, anticipazioni del 13 luglio: Rasit perde il lavoro

Hatip è stato trovato morto nei boschi. Nessuno sa che Gaffur lo ha ucciso durante una colluttazione. Dopo la morte di Hatip, Rasit è rimasto senza lavoro. In suo soccorso arriva Hunkar, che lo assume al suo servizio.

Il gesto di Demir verso Sevda nella prossima puntata di Terra Amara

Durante le nozze di Sabahattin e Julide, Demir ha preso la parola per presentare Sevda come amante del padre e sua seconda madre. Yaman non si ferma a questa dichiarazione e prende una decisione che sconvolge Hunkar, la madre di Demir.

In Terra Amara del 13 luglio Demir ferisce Hunkar

Demir, per dimostrare il suo amore e la sua riconoscenza verso Sevda, le compra la casa messa in vendita da Naciye dopo la morte di Hatip. Quando Hunkar viene a sapere cosa ha fatto il figlio per l'amante del padre, prova un dolore insopportabile, considerando il rapporto con Demir irrimediabilmente compromesso.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Behice, arrabbiata con Yilmaz, si sfoga con Mujgan.