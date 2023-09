Terra Amara anticipazioni trama 12 settembre: Mujgan e Kerem Ali cadono nel fiume

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena martedì 12 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Mujgan e Kerem Ali cadono sono in pericolo. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 11 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'11 settembre

Zuleyha confessa ad Demir di amare Yilmaz, lui è comprensivo. Poi Zuleyha e Yilmaz pianificano la fuga. Nel frattempo, Rasit compra un anello per Fadik, ma la nonnina lo indossa credendo sia per lei. Rasit cerca di riprenderlo ma viene accusato di furto da Sevda e licenziato.

Terra Amara, anticipazioni del 12 settembre: Yilmaz impedisce a Mujgan di vedere suo figlio

Dopo aver scoperto che Mujgan aveva simulato una gravidanza per tenerlo lontano da Zuleyha, Yilmaz ha preso la decisione di allontanarla dalla tenuta e le ha impedito di vedere Kerem Ali.

Nella nuova puntata della soap Mujgan incontra Zuleyha

Disperata per la situazione, Mujgan prende una decisione straordinaria e si rivolge alla sua eterna rivale, Zuleyha, sperando che possa aiutarla a riabbracciare suo figlio.

Una tragedia rischia di travolgere Çukurova

Zuleyha, commossa dalla sofferenza di Mujgan, decide di rapire Kerem Ali e portarlo brevemente dalla madre per un incontro. Mujgan però tenta di scappare con il figlio. Entrambi cadono in un fiume in piena e vengono trascinati via dalla corrente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha confessa a Demir di essere innamorata di Yilmaz