Terra Amara, anticipazioni trama del 12 maggio: Naciye scopre un segreto di Hatip e Sermin

Terra Amara, la popolare soap opera, continuerà ad appassionare gli spettatori con un nuovo episodio emozionante, in onda domani, venerdì 12 maggio, alle 14:10 su Canale 5. In questa amata saga ambientata in Turchia, che ha già raggiunto il suo 251º episodio, le anticipazioni della trama promettono colpi di scena e intrighi avvincenti, che terranno gli appassionati telespettatori incollati allo schermo. Durante questa puntata, Naciye farà una scoperta, per lei sconvolgente, su un segreto di Sermin e Hatip

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni del 12 maggio: Rasit viene portato alla polizia

Hatip conduce Rasit alla stazione di polizia, dove gli agenti lo accolgono e procedono a prendere in consegna il suo caso. Seguendo la procedura standard, i poliziotti prelevano le impronte digitali di Rasit.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 12 maggio Naciye scopre un segreto

Immersa nell'atmosfera del bar, Sermin confida a Fusun i dettagli della sua relazione con Hatip, ignara del fatto che Naciye si trova lì ad ascoltarla. Sermin continua a condividere entusiasticamente i programmi che ha pianificato insieme al suo nuovo compagno.

La furia di Naciye nelle anticipazioni di Terra Amara del 12 maggio

Naciye viene a conoscenza del fatto che Sermin e Hatip hanno organizzato un romantico viaggio ad Antalya. La notizia la manda su tutte le furie, e non appena torna a casa, decide di donare alcuni beni di Hatip a coloro che ne hanno più bisogno. Naciye minaccia Hatip di privarlo di tutto se non cessa di frequentare Sermin.

Terra Amara: Riassunto della puntata dell'11 maggio

Fekeli viene ricoverato in ospedale per un infarto. Dopo aver saputo da Sabahattin che è fuori pericolo, Yilmaz, convinto che siano state le parole di Hunkar a provocare il malore di suo padre, si reca alla tenuta e chiede spiegazioni alla donna. Hunkar risponde di aver chiesto a Fekeli di convincere lui e Mujgan ad andarsene, dato lo stato mentale alterato della dottoressa. È allora che Yilmaz apprende che sua moglie è andata da Demir a chiedergli di tenere sotto controllo Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Behice trova Fekeli, chiama Sabahattin e l'ambulanza e Fekeli viene portato in ospedale.