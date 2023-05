Terra Amara, anticipazioni trama dell'11 maggio: Yilmaz scopre gli intrighi di Müjgan

Terra Amara, domani giovedì 11 maggio, alle 14:10 su Canale 5, presenterà un nuovo episodio emozionante della sua apprezzata saga, in cui Yilmaz scoprirà gli intrighi di sua moglie Müjgan.

Ambientata in Turchia, la soap opera ha raggiunto il suo 250º episodio, mantenendo un forte attaccamento degli spettatori alle storie dei suoi protagonisti. Le anticipazioni della trama promettono nuovi colpi di scena e intrighi avvincenti che terranno incollati gli appassionati telespettatori.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate della serie. Per chi volesse seguire la storia di Terra Amara, la soap opera è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni dell'11 maggio: Fekeli ha un infarto

Dopo che Hunkar ha rivelato a Fekeli la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir e sul piccolo Adnan, Ali Rahmet Fekeli ha in infarto. L'uomo portato in ospedale, viene dichiarato fuori pericolo

Yilmaz chiede spiegazioni a Hunkar nelle anticipazioni di Terra Amara dell'11 maggio

Dopo aver saputo da Sabahattin che è fuori pericolo, Yilmaz, convinto che siano state le parole di Hunkar a provocare il malore di Fekeli, si reca alla tenuta e chiede spiegazioni alla donna.

In Terra Amara dell'11 maggio Yilmaz scopre gli intrighi di Müjgan

Hunkar spiega a Yilmaz di aver chiesto a Fekeli di convincere lui e Mujgan ad andarsene, dato lo stato mentale alterato della dottoressa. È allora che Yilmaz apprende che sua moglie è andata da Demir a chiedergli di tenere sotto controllo Zuleyha.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 10 maggio

Hunkar va a casa di Fekeli e gli confessa la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir e che Adnan è figlio di Yilmaz. Fekeli non regge il grande dolore e ha un malore. Behice trova Fekeli riverso sul pavimento. Così chiama Sabahattin, il quale le dà indicazioni per attuare un massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. Fekeli versa in condizioni critiche.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Berika si candida come presidente dell'associazione e vince anche grazie al voto inaspettato di Fusun.