Terra Amara, anticipazioni trama 11 giugno: Demir diffida Yilmaz, Zuleyha resta in prigione

Terra Amara tornerà domani, domenica 11 giugno, alle 15:00 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. Questa affascinante soap opera è disponibile anche su Mediaset Infinity. Potrete seguirla sulla piattaforma streaming in diretta o on demand, a seconda delle vostre preferenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 10 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 10 giugno

La testimonianza di Demir inguaia Zuleyha. Gli scatti d'ira di Demir e di Yilmaz si ritorcono contro i due, che finiscono in carcere. Behice torna da Mujgan e la trova in fin di vita nella vasca da bagno. La corsa verso l'ospedale salva Mujgan. Fekeli scopre che Mujgan è in ospedale e si precipita da lei.

Terra Amara, anticipazioni dell'11 giugno: Behice veglia su Mujgan

Behice si prende cura di Mujgan e si inventa delle scuse per fare in modo che la nipote non venga a sapere dei fatti accaduti durante il processo a Zuleyha, per cui Yilmaz e Demir finiscono agli arresti.

La rabbia di Hatip nelle anticipazioni di Terra Amara dell'11 giugno

Nel frattempo, Hatip si presenta alla tenuta Yaman con l'intento di recuperare la cambiale o di uccidere Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che raccontano tutta la verità a Hunkar.

Il segreto di Fadik in Terra Amara dell'11 giugno: Anticipazioni

Sempre alla villa, Saniye scopre che Fadik è innamorata di Rasit, l'uomo di fiducia di Hatip. Intanto, in prigione, Yilmaz viene a sapere del tentato suicidio di Mujgan. L'indomani, lui e Demir vengono liberati grazie all'intervento di Julide.

Anticipazioni di Terra Amara: La minaccia di Demir nella puntata dell'11 giugno

Una volta libero, Demir intima a Hunkar di non portare i bambini a trovare Zuleyha in prigione, minacciando di non far più vedere i bambini neanche a lei.

Yilmaz affronta Mujgan in Terra Amara dell'11 giugno. Anticipazioni

Yilmaz si confronta con Mujgan dopo che lei ha tentato il suicidio e quando la moglie gli chiede di non lasciarla, Yilmaz è più confuso che mai.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity l'arrivo di Demir in tribunale.