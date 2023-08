Terra Amara, anticipazioni trama 11 agosto: Zuleyha e Yilmaz lasciano Cukurova?

Domani, venerdì 11 agosto, preparatevi per il ritorno di Terra Amara, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco un'anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato il pubblico con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' durante la sua messa in onda su Atv dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono archiviate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 10 agosto

Terra Amara: riassunto della puntata del 10 agosto

Behice uccide Hunkar, pugnalandola. Per farlo sembrare un omicidio collegato a una rapina, priva il cadavere di tutti i gioielli; poi, si disfa dell'arma del delitto. Mentre cerca sua madre, Demir scopre che lei e Fekeli hanno di nuovo intenzione di sposarsi. Intanto, Yilmaz chiede perdono a Zuleyha per averle portato via Adnan senza chiederle il permesso.

Terra Amara, anticipazioni dell'11 agosto:

Zuleyha ha deciso di perdonare Yilmaz. I due stanno discutendo delle possibilità di iniziare una nuova vita insieme, ma lei sottolinea nuovamente di non voler lasciare Cukurova e separare Mujgan da Kerem Ali.

Guffur teme di essere smascherato

Gaffur, dopo aver accidentalmente ucciso Hatip durante una colluttazione, vive nell'ansia perchè sembra che le autorità abbiano scoperto la verità sull'omicidio. Tuttavia, alla fine scopre sollevato che si è trattato solo di un equivoco.

Nella puntata di domani un incidente turba Fikret

Nel frattempo, all'interno dell'azienda cotoniera, si verifica un incidente in cui un dipendente rimane ferito. Per prevenire conseguenze gravi, Fikret interviene prontamente e, insieme a Cetin, porta immediatamente il dipendente all'ospedale.

