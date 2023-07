Terra Amara, anticipazioni trama 10 luglio: due eventi inattesi rovinano le nozze di Sabahattin e Julide

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 10 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, lunedì 10 luglio alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio della terza stagione. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 9 luglio 2023,

Terra Amara: Riassunto della puntata del 9 luglio

Fekeli cerca di convincere Yilmaz che Mujgan non avrebbe mai provato a uccidere Zuleyha. Hunkar impedisce a Demir di entrare nella villa. Lo stesso Demir racconta l'accaduto a Sevda, l'amante del padre, e poi la porta al matrimonio di Sabahattin

Terra Amara: anticipazioni del 10 luglio: Hunkar disconosce Demir

Durante la cerimonia di nozze di Sabahattin e Julide, Demir rivela a tutti gli invitati che Sevda, l'amante di suo padre, per lui è una seconda madre. Hunkar, avvisata da Sermin di quello che stava succedendo, arriva alla cerimonia sconvolta e disconosce il figlio.

Nel prossimo episodio di Terra Amara il gesto di Sermin contro la sposa

L'atmosfera di festa alle nozze di Sabahattin e Julide è ormai rovinata dalle parole di Demir è la scenata di Hunkar. Ma la situazione degenera ulteriormente quando Sermin tira della vernice rossa a Julide.

Il difficile rapporto tra Demir e Hunkar nel prossimo episodio di Terra Amara

Una volta a casa, Sevda cerca di persuadere Demir e convincerlo a cercare di riconciliarsi con sua madre Hunkar. Nel frattempo alla villa, la donna, ancora sconvolta per quanto successo alle nozze di Sabahattin e Julide ha uno scatto d'ira e si disfa di tutti i vestiti del figlio.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Fekeli convince Yilmaz che Mujgan non ha tentato di uccidere Zuleyha.