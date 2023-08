Terra Amara, anticipazioni trama 10 agosto: Behice nasconde le prove del suo omicidio, Demir cerca sua madre

Domani, giovedì 10 agosto, preparatevi per il ritorno di Terra Amara, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco un'anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato il pubblico con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' durante la sua messa in onda su Atv dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono archiviate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 9 agosto

Terra Amara: riassunto della puntata del 9 agosto

Zuleyha intima a Yilmaz di starle lontano dopo averla delusa portandogli via Adnan. Fekeli, sperando di fermare la faida tra Yilmaz e Demir, propone a Hunkar di sposarlo. Hunkar incontra Behice e le mostra un fascicolo che dimostra come la donna si sia sbarazzata dei due precedenti mariti e le dice di andarsene da Cukurova. Behice, però, la pugnala, ferendola a morte.

Terra Amara, anticipazioni del 10 agosto: Behice nasconde le prove del suo omicidio

Behice uccide Hunkar, pugnalandola. Per farlo sembrare un omicidio collegato a una rapina, priva il cadavere di tutti i gioielli; poi, si disfa dell'arma del delitto e si reca al circolo, dove è in atto una riunione delle signore.

Demir scopre che Fekeli e sua madre si sposeranno

Mentre cerca sua madre, Demir trova la lettera che lei stava scrivendo per lui e scopre che lei e Fekeli hanno nuovamente l'intenzione di sposarsi. Infatti, Fekeli ha chiesto a Hunkar di diventare sua moglie. Tuttavia, Demir e Fekeli non sanno ancora dell'atroce notizia che sta per giungere.

Nel nuovo episodio Yilmaz si riavvicina a Zuleyha

Nel frattempo, Yilmaz chiede perdono a Zuleyha per aver portato via Adnan senza chiederle il permesso. Yilmaz gli spiega che il suo gesto di rapire il figlio è stato motivato dal desiderio di tenerlo lontano da Demir, il suo rivale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, un anticipazione dell' episodio 344