Terra Amara, anticipazioni trama 1 settembre: Mujgan vuole lasciare Cukurova con Behice

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 1 settembre alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena venerdì 1 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Behice rischia la vita per mostrare la sua innocenza. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 30 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 31 agosto.

Terra Amara: riassunto della puntata del 31 agosto

Zuleyha assiste a un incontro in cui il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir esaminano l'omicidio di Hunkar e si convince Behice sia l'assassina, tanto da accusarla davanti alle signore. Fekeli assiste alla scena e chiede spiegazioni a Zuleyha che confessa di non avere prove. Fekeli chiede a Behice di tornare a Istanbul ma lei, intenzionata a restare a Cukurova, ha già un piano in mente.

Terra Amara, anticipazioni dell'1 settembre Behice si fa sparare

Behice mette in atto il suo piano per dimostrare la sua innocenza, così Erdinic segue i suoi ordini e le spara, ferendo gravemente la donna. Tuttavia, anziché condurla in ospedale, decide di fuggire e lascia Behice sanguinante nel bel mezzo del bosco.

Nel prossimo episodio della soap: Mujgan decide di lasciare Cukurova con la zia

Nel frattempo, Mujgan prende la decisione di raggiungere sua zia e partire insieme a lei. Nonostante i vani tentativi di Fikret di farla cambiare idea la dottoressa non cambia opinione, così l'uomo decide di accompagnarla all'aeroporto.

Fikret trova Beatrice ferita e la porta in ospedale

Una volta giunti sul posto, Mujgan e Fikret scoprono i vestiti di Behice abbandonati lungo il bordo della strada. Preoccupata, Mujgan chiede a Fikret di avviare una ricerca per trovare sua zia. Dopo intensi sforzi, Fikret riesce a trovarla e la porta in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha scopre che Demir è andato dal procuratore senza avvisarla.