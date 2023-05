Terra Amara, anticipazioni trama 1 giugno: Zuleyha ripudiata da Demir tenta di darsi fuoco

Terra Amara tornerà domani, giovedì 1 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, offrendovi la possibilità di guardarla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata del 31 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 31 maggio

Adnan e Uzum vengono trovati al villaggio di baracche. Zuleyha fa ritorno dopo la notte trascorsa nel bosco, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Il rancore di Demir nei confronti di Yilmaz riaffiora.

Terra Amara, anticipazioni dell'1 giugno: Zuleyha ripudiata

Dopo aver visto il video inviatogli da Mujgan, Demir ha preso una decisione drastica: ha deciso di ripudiare Zuleyha, privandola del diritto di vedere i figli e cacciandola per sempre dalla loro casa.

Nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'1 giugno Demir minaccia chi aiuta Zuleyha

Dopo aver lasciato la dimora degli Yaman, Zuleyha si trova in uno stato di confusione e smarrimento. Inizialmente, trova rifugio presso Sermin, ma presto si trova costretta a cercare un altro posto dove stare. Fortunatamente, trova accoglienza alle baracche, da Huriye. Tuttavia, la presenza di Zuleyha suscita l'avvertimento di Demir, che mette tutti in guardia dal darle ospitalità, minacciando una terribile esplosione di rabbia da parte sua.

Terra Amara, Zuleyha rivede i figli grazie a Hunkar: anticipazioni dell'1 giugno

Mentre Zuleyha si trova nel profondo della disperazione, meditando persino il suicidio, Hunkar interviene in modo inaspettato, permettendole di rivedere i suoi amati figli. Tuttavia, in un tragico colpo di scena, Demir si presenta improvvisamente e, con una violenza sconcertante, la scaccia di nuovo dalla casa.

Zuleyha tenta il suicidio in Terra Amara dell'1 giugno: le anticipazioni

In un momento di estrema disperazione, Zuleyha decide di compiere un gesto estremo: tentare di darsi fuoco in piena strada, di fronte a tutto Cukurova. Tuttavia, prima che possa mettere in atto il suo tragico intento, Fekeli interviene tempestivamente, impedendole di fare del male a sé stessa e la porta a casa sua.