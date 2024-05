Terra Amara anticipazioni stasera 31 maggio: Fikret e Zuleyha partono per catturare Abdulkadi e Betul

Ecco le anticipazioni degli episodi della soap turca in onda venerdì 31 maggio alle 21:30 circa su Canale 5, le avventure di Zuleyha si concluderanno sabato 8 giugno in prima serata.

Nuovo appuntamento in prima serata con Terra Amara e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 31 maggio a partire dalle 21:30 su Canale 5. Oggi saranno trasmessi due episodi della soap che si avvicina all'epilogo finale che verrà trasmesso sabato 8 giugno. La serie turca si può vedere in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già andate in onda.

Nell'episodio del 24 maggio, dopo un'ispezione, il ristorante di Colak viene fatto chiudere. Colak crede che dietro tutto questo ci sia Lutfiye e ordina a Cevat di manomettere le ruote dell'auto della donna. Cevat viene colto in flagrante: l'uomo decide di confessare e Colak viene arrestato. Abdulkadir, Vahap e Betul sono in fuga diretti in Siria. Ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di passare il confine. Fikret compra l'anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi decide di raccontarle tutto sul suo passato.

Fikret e Zeynep annunciano il fidanzamento

Anticipazioni del 31 maggio: L'annuncio di Fikret e Zeynep

Dopo che Fikret ha proposto il matrimonio a Zeynep, i due decidono di annunciare pubblicamente il loro fidanzamento. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando reazioni miste tra gli abitanti di Çukurova. Alcuni sono felici per la coppia, mentre altri sono sorpresi dalla rapidità con cui le cose si sono evolute.

Nel frattempo, Abdulkadir, Betul e Vahap cercano di fuggire dalla Turchia e si dirigono verso il confine con la Siria. Tuttavia, quando arrivano alla frontiera, Vahap viene fermato dalle autorità perché il suo passaporto riporta il nome di un ricercato. La situazione sembra disperata, ma Vahap riesce miracolosamente a fuggire e torna a Çukurova, dove viene scoperto da Colak.

Colak minaccia di consegnare Vahap ai gendarmi, ma Vahap, anticipando le sue mosse, piazza nella villa di Colak la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik. Inoltre, rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima, mettendo così Colak in una posizione molto difficile.

Zuleyha vuole catturare Betul

La spedizione per catturare i fuggitivi

Nel frattempo, Betul arriva ad Aleppo. Da lì, contatta Fusun e le fornisce il proprio numero di telefono, chiedendole di passarlo a Sermin. Fusun, tuttavia, decide di consegnare il numero a Zuleyha. Fikret, determinato a catturare i fuggitivi, risale all'indirizzo di Betul e Abdulkadir in Siria e organizza una spedizione ad Aleppo insieme a Zuleyha, con l'intento di consegnare i colpevoli alla giustizia.

Dopo molte ricerche, riescono a trovare la casa in cui si nascondono Betul e Abdulkadir. La cattura non è semplice, ma alla fine riescono a prenderli e riportarli in Turchia. Tornati a Çukurova, Fikret e Zuleyha portano con sé Abdulkadir e Betul, pronti a consegnarli alla giustizia per gli omicidi di Hakan e Ali Rahmet. La loro determinazione e il loro coraggio hanno finalmente portato alla cattura dei colpevoli.

Nel frattempo, Sermin si trova in una situazione difficile. Dopo la fuga di Betul è rimasta sola e adesso, per poter rimanere nella pensione dove Lutfiye l'ha sistemata, e ricominciare una vita che abbia una parvenza di normalità, è costretta ad accettare un lavoro come netturbina. I suoi sogni di grandezza si sono definitivamente infranti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret compra l'anello di fidanzamento per Zeynep