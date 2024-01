Terra Amara Anticipazioni domenica 14 gennaio: Zuleyha sotto ricatto scopre l'oscuro segreto di Demir

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in onda domenica 14 gennaio, in prima serata, intorno alle 21:30 su Canale 5, con nuovi episodi della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 13 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 13 gennaio

Sermin cerca il perdono da Lutfiye e medita vendetta contro Saniye. Una donna misteriosa cerca Demir. Crescono i pettegolezzi sulla relazione tra Fikret e Zuleyha. Hakan si dichiara colpevole per la morte di Fekeli sulla tomba dell'uomo.

Betul e Fikret hanno una notte d'amore, ma lui il giorni dopo è distante. Il piano di Sermin per vendicarsi di Saniye fallisce. Gaffur e Rasit cadono in una truffa di Sermin sui terreni che hanno acquistato. Ercan propone un weekend ad Ankara a Betul.

Anticipazioni del 14 gennaio: Le Difficoltà di Zuleyha Davanti a un Oscuro Ricatto

Zuleyha si trova in una situazione difficile quando due donne la ricattano, esigendo un pagamento per il loro silenzio. La minaccia è chiara: se non pagherà, riveleranno a tutta la città la relazione passata tra Demir e Hulya, la sorella del socio Hakan.

Nel prossimo episodio: La Lettera di Demir e il Passato Oscuro di Hulya

Una donna di nome Ayten mostra a Zuleyha una lettera sconvolgente che rivela la relazione tra Demir e Hulya. Nella lettera, Demir minacciava Hulya, ora paralizzata da anni a causa di un tentato suicidio.

La donna avrebbe provato ad ammazzarsi dopo essere stata abbandonata da Demir che poi si fidanzò con Filiz, la sua prima moglie. Hulya per il dolore e la vergogna si lanciò nel vuoto si salvò ma le conseguenze sul suo corpo furono devastanti.

Zuleyha vuole vederci chiaro e, dopo aver letto la lettera, raggiunge le due donne in albergo.

Nella nuova puntata: Zuleyha Licenzia Ercan

Dopo la rivelazione di Betul sul furto di Ercan, Zuleyha licenzia il dipendente, che tenta invano di farle capire di essere stato raggirato. Betul, infatti, temendo che Ercan potesse intralciare i suoi piani, ha sedotto l'uomo e poi ha fabbricato false prove contro di lui.

Nel triplo appuntamento di domenica sera. Indagini sul Passato di Fekeli

Lutfiye e Saniye trovano una ricevuta di un ristorante di Isparta nella giacca di Fekeli. Le due donne si chiedono il motivo della sua presenza nella cittadina turca.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Gaffur ritira i soldi per il suo nuovo affare con Rasit.