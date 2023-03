Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 6 marzo all’11 marzo 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame di Terra Amara per le puntate in onda dal dal 6 marzo all'11 marzo 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 14:30.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 6 marzo

Continuano i problemi in casa Yaman. Demir si trova in prigione e Hunkar non riesce a fidarsi delle parole e delle azioni di Zuleyha, il che la porta a temere che la ragazza possa fuggire una volta per tutte e andare da Yilmaz. Iniziano anche a circolare voci che la famiglia Yaman abbia perso il proprio potere. Hunkar, però, è intenzionata a smentirle e si prepara ad agire.

Martedì 7 marzo

Mujgan scopre che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Gaffur va a ritirare del denaro da Kamer, ma incontra Hatip e gli racconta che sta andando a recuperare dei soldi per conto della signora Hunkar. Sulla strada del ritorno, due uomini mandati da Hatip lo rapinano. Gaffur, disperato, chiede aiuto ad Hatip e ottiene da lui un prestito. Hatip, per tenerlo in pugno, gli fa firmare una cambiale.

Mercoledì 8 marzo

Gaffur riesce così a consegnare i soldi ad Hunkar, ignara di tutto. Saniye sospetta che Gaffur abbia combinato qualcosa e lo mette in guardia. Sermin rimane nascosta in casa di Hatip mentre gli uomini di Hunkar continuano a cercarla. Yilmaz picchia Salim e si fa consegnare le foto, usate per ricattare il professor Behzat e con le quali avrebbe ricattato Mujgan. Scopre così che l'uomo ricatta anche altre persone.

Giovedì 9 marzo

Dopo la morte di Bezhat, sua sorella Behice viene ospitata da Yilmaz e Fekeli e lei si ricrede sul loro conto. Yilmaz è tormentato: non può dimenticare Zuleyha, ma non vuole far soffrire Mujgan. Demir, in carcere, chiede a sua madre di non trattare Zuleyha come una prigioniera e, quando Zuleyha lo va a trovare in carcere, lui le chiede scusa per quello che le ha fatto. Hunkar si confronta con la nipote e la invita a ritrattare la sua testimonianza contro Demir.

Venerdì 10 marzo

L'improvvisa apparizione di uno scorpione costringe Hunkar, Zuleyha e il bambino a traslocare temporaneamente al cottage per la disinfestazione della villa. Qui, Zuleyha si ritrova sola con la nonnina che ha un malore e, per portarla da un medico, si mette alla guida ma, d'un tratto, è costretta a fermarsi perché si sente male anche lei; ma la nonnina scompare e nel momento di massima disperazione, qualcuno arriva in suo aiuto.

Sabato 11 marzo

Yilmaz incrocia casualmente Zuleyha, vittima, in strada, di una minaccia di aborto spontaneo. La accompagna in ospedale, dove sarà Mujgan, sebbene gelosa e sospettosa, a prendersene cura. L'ingiustificata scomparsa di Zuleyha genera dubbi e sospetti presso gli Yaman. Parte quindi una ricerca. Si presume che Yilmaz e Zuleyha abbiano organizzato la fuga, portando con loro anche Adnan. Hunkar, in proposito, protesta presso Fekeli, che si rifiuta di crederle, pur rimanendo dubbioso. Intanto Behice, zia di Mujgan, ospite di Fekeli, si mostra più che curiosa rispetto alle vicende in corso. Hunkar rintraccia Sermin e la minaccia per farle ritrattare la dichiarazione in cui accusa Demir dell'omicidio di Cengaver. Yilmaz, dopo aver visto casualmente Zuleyha svenuta sulla strada nei pressi del cottage della famiglia Yaman, la porta in ospedale perché rischia di perdere il bambino. Lo svolgimento dei fatti da lui riportato, però, insospettisce Mujgan. Hunkar e Fekeli, convinti che Zuleyha e Yilmaz stessero fuggendo insieme, chiedono loro conto dell'accaduto. Nel frattempo, Hatip va in carcere e racconta a Demir della fuga - mai avvenuta - della moglie solo per farlo cedere psicologicamente, mentre Sermin si sfoga con Hatip e Naciye riguardo alle minacce ricevute da Hunkar. A questo punto, Naciye le fa capire che può vendicarsi degli Yaman e Hatip coglie l'occasione per convincere Sermin a unire le forze per sottrarre tutti i beni ai signori di Cukurova.

