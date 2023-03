Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 27 marzo 2023 al 2 aprile 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame di Terra Amara per le puntate in onda dal 20 marzo al 25 marzo 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al venerdì, Il sabato e la domenica alle 15:00.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 27 marzo

Demir si scaglia contro Gaffur, picchiandolo brutalmente. Gaffur lo porta da Hatip, che attribuisce la colpa a uno dei suoi uomini nonostante il piano fosse stato organizzato da lui. Yilmaz confida a Mujgan la vera storia di Zuleyha, facendole leggere la lettera che l'amata gli aveva scritto. Mujgan è sconvolta e, non sapendo come reagire, decide di scappare. La sua auto viene vista all'aeroporto. Yilmaz prova a raggiungerla, ma probabilmente è troppo tardi.

Martedì 28 marzo

Gulten è ormai in fase di guarigione e Cetin va a trovarla in ospedale dichiarandole i suoi sentimenti. Demir ha notato che Zuleyha ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, ma confessa a Hunkar di temere che il suo cambio di atteggiamento sia dovuto al fatto che Zuleyha si è rassegnata dopo aver saputo che Mujgan è incinta di Yilmaz. Nel frattempo Mujgan, che ha deciso di abortire, ci ripensa.

Mercoledì 29 marzo

Mujgan non vuole privarsi della possibilità di diventare madre e decide di partire per l'America e lasciare Yilmaz perché ha capito che lui ama ancora Zuleyha. Nel mentre Gaffur viene declassato e Demir nomina Saniye nuovo capo dei braccianti. Infine, a causa di alcune dichiarazioni contro la famiglia Yaman rilasciate da Sermin a un giornale locale, Demir, con l'aiuto di Zuleyha, decide di escogitare un piano per salvare la propria reputazione.

Giovedì 30 marzo

Yilmaz e Mujgan ritornano da Istanbul. Yilmaz, con l'aiuto di Cetin e Gulten, restituisce a Zuleyha il ciondolo. Cetin dichiara a Gulten di voler chiedere la sua mano, ma la ragazza è restia e a nulla servono le rassicurazioni di Cetin. Mujgan parla con Fekeli dei dubbi che ha sul suo matrimonio con Yilmaz. Saniye, nel suo nuovo ruolo, si dimostra efficiente e diretta, mentre Gaffur non riesce ad abituarsi alle sue nuove mansioni.

Venerdì 31 marzo

Mujgan confessa a Behice il motivo del viaggio a Istanbul e i suoi timori riguardo il matrimonio con Yilmaz. Behice rassicura la nipote e la sprona a combattere per l'amore di Yilmaz. Zuleyha e Demir si recano all'ospedale per l'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico che porta il nome di Zuleyha.

Sabato 1° aprile (ore 15)

Fekeli e Hunkar hanno organizzato una cena tra le famiglie per costringere Demir e Yilmaz a trattare una tregua e fermare le ostilità, per il bene e la sicurezza dei loro figli e delle loro mogli; ma la tensione è palpabile e dopo un breve scambio di convenevoli, Demir chiarisce che è disposto a mettere fine all'inimicizia che li lega a patto che gli vengano restituite le sue terre. A queste parole Yilmaz esplode, ricordando a Demir tutti i torti subiti per mano sua e l'ospite, offeso, estrae la pistola e gli spara. A casa, Zuleyha sostenuta da Hunkar, convince Demir a giurare che non impugnerà mai più la pistola per primo, mentre Behice suggerisce Mujgan di lasciare il marito e andarsene con il bambino perché ritiene che sia ancora innamorato di Zuleyha. Zuleyha e Mujgan si incontrano nello studio della dottoressa Feriha, entrambe, per verificare lo stato della propria gravidanza. La tensione tra le due è evidente, ma per Zuleyha la situazione peggiora con l'arrivo, inaspettato, di Yilmaz. Nel frattempo, Fekeli si reca a un appuntamento con la signora Behice al circolo della città.

Domenica 2 aprile (ore 15)

Al circolo della città, la signora Behice tenta di convincere Fekeli a trasferire la sua attività e la famiglia, soprattutto nell'interesse di Mujgan, in un quartiere di Istanbul. A interromperli sarà la presenza di Hunkar che, nonostante l'incidente avvenuto alla cena in casa di Fekeli con le rispettive famiglie per mettere fine alle ostilità, mostra tranquillità. Zuleyha si sfoga con l'amico Sabahattin, mentre Yilmaz e Mujgan pianificano la loro vita in vista dell'arrivo del figlio. Saniye crede che Gaffur sia triste per aver perso il posto, invece lui, tormentato dal debito, vende gli ori che ha in casa. Demir incontra i nuovi soci e la cena va meglio del previsto: Yilmaz ha ceduto le sue quote societarie agli investitori tedeschi, quindi i due rivali non sono più soci. Demir, tornato a casa, si confida con sua moglie e questo non lascia indifferente Hunkar. La scelta di Yilmaz sorprende felicemente Fekeli e Mujgan, tuttavia nasconde un piccolo tranello per Demir. Quando lui scopre l'inganno di Yilmaz, si infuria e si presenta al cotonificio dove Fekeli, contrariamente al suo solito, si lascia andare alle maniere forti. Poi, Demir incontra Yilmaz e giura vendetta. Per caso, ascoltando una conversazione, Saniye scopre i piani di Sermin e del suo protettore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, potete trovare il video riassunto delle trame della settimana.