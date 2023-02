Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Terra Amara delle puntate in onda dal 27 febbraio al 4 marzo 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 14:30.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 27 febbraio

Nel momento in cui vengono a sapere che i loro figli sono in carcere, Hunkar e Fekeli si dirigono dal direttore della prigione per chiedere se sia possibile evitare che i due si parlino. Intanto, Zuleyha vorrebbe raggiungere il carcere per parlare con Demir, però Saniye glielo impedisce. Quando la giovane capisce che la suocera le ha messo la cuoca alle calcagna, perde il controllo. Tra la Altun ed Hunkar è guerra aperta.

Martedì 28 febbraio

Yilmaz, in attesa di processo, viene scarcerato grazie alla testimonianza di Fekeli. Prima di uscire di prigione, però, l'ex meccanico fa sapere a Demir di essere intenzionato ad andare a parlare con Zuleyha, ora che sa che lei non lo sposò per amore, ma perché fu costretta da Hunkar. L'imprenditore si sente impotente: non può fare niente per fermare l'Akkaya, visto che, a differenza sua, deve restare dietro le sbarre. Inoltre, il PM richiede per lo Yaman la pena capitale per l'omicidio di Cengaver.

Mercoledì 1 marzo

Yilmaz non vuole lasciare impunito l'omicidio di Cengaver, e vorrebbe farsi giustizia da solo. In più, il ragazzo vorrebbe recarsi da Zuleyha per manifestarle tutto il suo dispiacere per i fraintendimenti che ci sono stati tra di loro, e che li hanno allontanati. Fekeli, però, spinge l'Akkaya a riflettere: l'ex fidanzata è sposata con Demir, e lui è sposato con Mujgan, una donna che lo ama e che non merita questo trattamento. Yilmaz capisce che il padrino ha ragione, e, a malincuore, fa un passo indietro.

Giovedì 2 marzo

Demir è ancora dietro le sbarre, ed è in preda al panico: sta aspettando una sentenza che potrebbe condannarlo a venti anni di reclusione, se non alla pena di morte. Intanto, Yilmaz sta facendo ristrutturare la villa di Sermin per andarci ad abitare. Gaffur va a trovare il suo signore in carcere e glielo dice. Lo Yaman perde le staffe. Dopodiché, quest'ultimo chiede ad Hunkar di preparargli i passaporti: è intenzionato a fuggire a Berlino con Zuleyha. Per perseguire questo obiettivo, Demir simula un'aggressione e si ferisce da solo con un punteruolo per essere trasportato in ospedale.

Venerdì 3 marzo

Yilmaz, ormai consapevole che Zuleyha abbia sposato Demir soltanto per salvare la vita a lui, è impaziente di chiederle scusa per aver dubitato di lei e del suo sentimento. Grazie a Gulten, l'Akkaya riesce ad accordarsi per un appuntamento con la Altun. A sorpresa, però, all'incontro si presenta lo Yaman.

Sabato 4 marzo (ore 15.00)

Grazie ad Hunkar, Demir riesce ad interrompere l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha, costringendo quest'ultima a scappare con lui. L'ex meccanico, rimasto senza automobile, raggiunge a piedi l'azienda e mette Fekeli al corrente di quanto è accaduto. L'Akkaya intende cercare i fuggiaschi. Intanto, Mujgan, mentre viene interrogata da Julide, scopre che i coniugi Yaman sono fuggiti insieme, e si rende conto che il marito le ha mentito. Yilmaz, nel mentre, riesce a fermare il veicolo su cui viaggia Hunkar, ma c'è soltanto lei. Hunkar viene poi interrogata dal PM, e nega di aver aiutato il figlio a scappare. Nel frattempo, Saniye offre a Seher dei soldi per poter crescere il figlio che aspetta da Gaffur come se fosse suo, e la domestica accetta. Quando la cuoca e Gulten vanno a prendere Seher per riportarla alla tenuta, vengono a sapere che quest'ultima ha avuto un aborto spontaneo. Demir sta fuggendo all'estero insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan, al quale, durante il viaggio, sale la febbre. La situazione precipita rapidamente, tanto che l'uomo decide di tornare ad Adana per portare Adnan in ospedale. Qui, Sabahattin concede allo Yaman il tempo necessario per sincerarsi che il figlioletto stia meglio e poi avverte le autorità. Intanto, Hatip, preoccupato per la fuga dell'imprenditore e temendo la sua vendetta, rintraccia Sermin per offrirle protezione. Hunkar, invece, ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia, e si accorge che c'è qualcosa che non quadra nei conti.

Qui potete trovare il video riassunto delle trame della settimana dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 nella clip caricata su Mediaset Infinity.