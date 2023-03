Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 13 marzo al 18 marzo 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame di Terra Amara per le puntate in onda dal 13 marzo al 18 marzo 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 15:00.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 13 marzo

Hatip va in carcere e racconta a Demir della fuga, mai avvenuta, della moglie solo per farlo cedere psicologicamente, mentre Sermin si sfoga con Hatip e Naciye riguardo alle minacce ricevute da Hunkar. A questo punto, Naciye le fa capire che può vendicarsi degli Yaman e Hatip coglie l'occasione per convincere Sermin a unire le forze per sottrarre tutti i beni ai signori di Cukurova.

Martedì 14 marzo

Hunkar delega a Saniye il compito di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova che tiene ogni anno, con lo scopo di dimostrare a tutti che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente. Parallelamente, decide di vendere alcuni terreni così da pagare Sermin per farle cambiare testimonianza al processo, in modo da scagionare Demir. Hatip, che viene a sapere della vendita dei terreni, fa un'offerta a Hunkar, ma il prezzo che propone è troppo basso.

Mercoledì 15 marzo

Hunkar decide di accettare l'offerta di Fekeli, con la promessa che potrà ricomprarli alla stessa cifra non appena avrà i soldi. Intanto, alla villa, Zuleyha ha la conferma che Hunkar ha una relazione sentimentale con Fekeli. Il giorno del processo a Demir, Sermin non si presenta e le cose sembrano mettersi male per Demir, che continua a credere che sua moglie Zuleyha abbia tentato la fuga con Yilmaz.

Giovedì 16 marzo

Sermin apprende da Fusun di aver ricevuto dei documenti. Recatasi dall'amica, Sermin afferma che non si presenterà in tribunale e che è pronta a partire per Parigi. Ritirati i documenti, Sermin va in ospedale da Sabahattin per informarlo della sua partenza e per negargli il divorzio. Behice parte per Istanbul accompagnata da Fekeli. Yilmaz, intuito l'accordo tra Hunkar e Sermin, si mette alla ricerca della donna, prima presentandosi da Hatip e poi alla villa degli Yaman.

Venerdì 17 marzo

Zuleyha e Saniye litigano e quest'ultima, caduta dalle scale, riporta una ferita alla testa e viene portata priva di sensi in ospedale. Yilmaz e Zuleyha parlano in privato di fuggire di nuovo insieme. Hunkar mostra ad Hayati la lettera che ha estorto a Sermin.

Sabato 18 marzo (ore 15)

Zuleyha è accusata ingiustamente di aver spinto Saniye giù dalle scale, e Demir, in prigione, conta di uscire, evitando la pena capitale grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest'ultima, però, inseguita dagli uomini di Hatip, è vittima di un incidente e finisce in coma. L'incidente agli occhi di tutti sembra il motivo per cui Sermin non si presenta all'udienza decisiva. Ciò mette in agitazione Hunkar e Yilmaz. Hunkar vorrebbe vivesse perché ha pagato Sermin per ritrattare l'accusa a Demir; Yilmaz, invece, vorrebbe morisse per evitare che scagioni Demir, ma è sconvolto da questo pensiero. Intanto, Mujgan sente Yilmaz allontanarsi da sè e cerca di riconquistarlo; Saniye torna a casa dopo la caduta dalle scale che ha indotto Gaffur a pensare fosse morta; e Behice scopre di essere sul lastrico, a causa dei debiti accumulati dal fratello suicida. Scagionato dalla ritrattazione di Sermin, Demir esce di prigione. Yilmaz se ne rammarica e Hatip, preoccupato, pensa di fuggire. Fekeli difende Behice dalle avance di due balordi, sparando alle gambe di uno dei due. Mujgan, sollecitata a rinunciare all'eredità del padre, vorrebbe pagare il debito per salvarne l'onore, ma poi con rammarico si convince che non è possibile. Anche Yilmaz sostiene che il debito è troppo alto, ma lo fa in maniera distratta e Mujgan ne rimane amareggiata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete trovare il video riassunto delle trame della settimana dal 13 marzo al 18 marzo 2023