Terra Amara, anticipazioni del 23 settembre: Yilmaz; dopo l'incidente svelato il suo destino

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena sabato 23 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui è svelato il destino di Yilmaz. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 22 settembre

Terra Amara: riassunto della puntata del 22 settembre

Alla tenuta Yaman e a casa Fekeli, l'attesa è febbrile, e quando finalmente giungono buone notizie dall'ospedale sono tutti sollevati, a parte Behice. Infine, anche Demir e Yilmaz possono parlarsi senza più rancori e sugellano un patto promettendosi reciprocamente di badare l'uno alla famiglia dell'altro se uno dei due venisse a mancare.

Terra Amara, anticipazioni del 23 settembre: La promessa di Demir a Yilmaz

Yilmaz è sempre in ospedale. Demir va a fargli visita e si scusa con lui per tutto il dolore provocatogli in questi anni. Yilmaz lo perdona e gli chiede di prendersi cura di Zuleyha e di Adnan, in caso lui non dovesse farcela.

Nel prossimo episodio: La mossa inaspettata di Fekeli

Fekeli aggiorna i notabili di Cukurova sulle condizioni di salute di Yilmaz e dichiara davanti a tutti che, d'ora in poi, Demir sarà come un figlio per lui. L'eterna faida tra le due famiglie sembra essersi conclusa.

Nella nuova puntata della soap: la scelta di Saniye

Saniye comunica a Gulten e Cetin di volersi trasferire in Germania, in quanto, dopo l'arrivo di Sevda, la situazione alla villa è diventata insopportabile, soprattutto per Saniye.

Zuleyha assiste ad un'inaspettata tragedia

Zuleyha rimane a vegliare su Yilmaz, che improvvisamente si aggrava e dopo aver confessato il suo eterno amore a Zuleyha, muore. Zuleyha, Mujgan e Fekeli si recano in obitorio a vedere il corpo di Yilmaz e ciascuno di loro si prende un momento per congedarsi da lui.

Nell'ultima puntata della settimana: il saluto ad Yilmaz

Prima del funerale, Behice si sloga una caviglia, e dunque non può parteciparvi. Ciò scatena i pettegolezzi di Sermin e Fusun, che sospettano che la donna non abbia presenziato perché incapace di nascondere la propria gioia per la morte di Yilmaz. Infatti, in seguito alla sua morte, Mujgan erediterà una grande fortuna. Demir decide di accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di Yilmaz e Fekeli lo invita a restare, dicendogli che ormai lo considera come un figlio.

