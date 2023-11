Terra Amara anticipazioni 9 novembre: Demir difende l'onore di Sevda, Fikret sospetta di Umit

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 9 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5. Fikret sospetta di Umit

Ecco un'anteprima della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 9 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio.

La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 8 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'8 novembre

Zuleyha e Demir si godono la loro seconda luna di miele. Fekeli chiede a Lutfiye di restare per cercare di placare l'ira di Fikret e lei accetta. Fikret confessa a Mujgan di essere innamorato di lei. Lutfiye va al circolo con Fikret e conosce Sermin, Fusun, Sennur e Ilknur.

Anticipazioni del 9 novembre: Fikret sospetta l'innamoramento di Umit per Demir

Fikret inizia a sospettare che Umit sia innamorata di Demir. I due stanno tramando contro il marito di Zuleyha ma la dottoressa sembra aver sviluppato dei sentimenti reali per Demir, e soffre dopo che l'uomo ha scelto di rimanere con Zuleyha.

Demir ha scelto di rimanere con Zuleyha

Nel prossimo episodio: Demir, provocato, si scontra con Ramazan

Dopo il viaggio con Zuleyha, Demir si reca a un ristorante con Erkan e il suo amico Dursun con il quale dovrebbe negoziare per acquistare un suo terreno che è accanto al magazzino di Kavakli. Le cose non vanno come previsto e Demir aggredisce Ramazan, che lo aveva provocato facendo battute su Sevda.

Le clip di Terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha e Demir si godono la loro seconda luna di miele, Umit si chiude nel suo dolore.